■これまでのあらすじ

部下との関係が噂され、さらには訴えられた斗真。それらはすべて部下だった深山の策略だったとわかったが、夫婦の問題は解決しておらず…。斗真は深山に心を許してしまったと話すが、それは澪にとっては屈辱的なことだった。澪は夫婦関係を終わらせる意志を示すのだが…。

【浅田澪 Side Story】離婚届を渡す…それは夫婦関係の終了を意味します。夫が私ではなく深山さんに依存したのであれば、もう信頼関係は崩れ去り、夫婦は続けられないと思っていました。

夫のことを簡単に許せるはずがない。だけど…夫をもう一度信じたい気持ちもあることに気づきました。だからこそ夫の「もう逃げない」「もう一度だけやり直させてくれ」という言葉を…信じてみたいと思ったのです。そしてお互いにもう間違えないように、再構築の日々を歩き始めました。一方、深山さんは職場で孤立していると聞いています。彼女は頭の回転も早いし、仕事もできる人。だけど上司を罠にはめ、職場を混乱させたことは社会人としてあってはならないこと。非難されるのは当然でしょう。だけどそんな彼女は、何かに縛られているようでした。「お母さん」と口にしていたのは、どういうことなのでしょう…。でも、私にできることは何もない。そう思っていた、ある日…、深山さんが再び私の前に現れたのです。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)