やり直そうとした夫婦の前にまた相談女が…！ 孤立する彼女が現れた理由とは【夫を狙う相談女 第18話】
■これまでのあらすじ
部下との関係が噂され、さらには訴えられた斗真。それらはすべて部下だった深山の策略だったとわかったが、夫婦の問題は解決しておらず…。斗真は深山に心を許してしまったと話すが、それは澪にとっては屈辱的なことだった。澪は夫婦関係を終わらせる意志を示すのだが…。
部下との関係が噂され、さらには訴えられた斗真。それらはすべて部下だった深山の策略だったとわかったが、夫婦の問題は解決しておらず…。斗真は深山に心を許してしまったと話すが、それは澪にとっては屈辱的なことだった。澪は夫婦関係を終わらせる意志を示すのだが…。
【浅田澪 Side Story】
離婚届を渡す…それは夫婦関係の終了を意味します。夫が私ではなく深山さんに依存したのであれば、もう信頼関係は崩れ去り、夫婦は続けられないと思っていました。
そしてお互いにもう間違えないように、再構築の日々を歩き始めました。
一方、深山さんは職場で孤立していると聞いています。
彼女は頭の回転も早いし、仕事もできる人。だけど上司を罠にはめ、職場を混乱させたことは社会人としてあってはならないこと。非難されるのは当然でしょう。
だけどそんな彼女は、何かに縛られているようでした。「お母さん」と口にしていたのは、どういうことなのでしょう…。
でも、私にできることは何もない。
そう思っていた、ある日…、深山さんが再び私の前に現れたのです。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:のばら
(ウーマンエキサイト編集部)