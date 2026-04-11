第86回桜花賞（GI）枠順

2026年4月12日（日）2回阪神6日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 フェスティバルヒル（牝3 坂井瑠星）

1-2 サンアントワーヌ（牝3 荻野極）

2-3 ディアダイヤモンド（牝3 戸崎圭太）

2-4 エレガンスアスク（牝3 岩田望来）)

3-5 ギャラボーグ（牝3 西村淳也）

3-6 アイニードユー（牝3 川田将雅）

4-7 アランカール（牝3 武豊）

4-8 ロンギングセリーヌ（牝3 石橋脩）

5-9 ルールザウェイヴ（牝3 原優介）

5-10 ナムラコスモス（牝3 田口貫太）

6-11 ジッピーチューン（牝3 北村友一）

6-12 スウィートハピネス（牝3 高杉吏麒）

7-13 リリージョワ（牝3 浜中俊）

7-14 ドリームコア（牝3 C.ルメール）

7-15 スターアニス（牝3 松山弘平）

8-16 ショウナンカリス（牝3 池添謙一）

8-17 ブラックチャリス（牝3 津村明秀）

8-18 プレセピオ（牝3 富田暁）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

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