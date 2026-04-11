『桃太郎電鉄』で読むのが難しいと思う「栃木県の物件駅」ランキング！ 2位「湯西川」を抑えた1位は？【2026年調査】
進級や異動など新しい出会いが多い4月は、意外な地名の読み方が話題にのぼることも少なくありません。国民的ボードゲーム『桃太郎電鉄』に登場する駅名の中でも、初見では正解が思い浮かばないような「難読駅」をピックアップします。
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「栃木県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「なんと読むのか分からないから」（30代男性／東京都）、「知らないと読めないと思うから」（20代女性／福岡県）、「『ゆにしかわ』と区切りを誤りやすく、実際は『ゆにしがわ』で濁音化も含め初見では読みづらいから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
回答者からは「見たことはあるけど、どう読むかぱっと出てこない」（40代女性／千葉県）、「簡単そうで難しいから」（40代男性／神奈川県）、「『みぶ』という短い読み方ですが、漢字の形から『じんせい』や『にん』などと読み間違えやすく、この漢字一文字で『みぶ』と読ませる難易度は非常に高いと思うからです」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「栃木県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：湯西川／47票2位は「湯西川（ゆにしがわ）」でした。平家の落人伝説が残る秘境の温泉地として知られ、冬には幻想的な「かまくら祭」が開催されます。桃鉄内では温泉にちなんだ宿泊施設などの物件が登場しますが、初見では「ゆさいがわ」などと読み間違えやすい地名かもしれません。豊かな自然と歴史が息づく、栃木を代表する名所の1つです。
回答者からは「なんと読むのか分からないから」（30代男性／東京都）、「知らないと読めないと思うから」（20代女性／福岡県）、「『ゆにしかわ』と区切りを誤りやすく、実際は『ゆにしがわ』で濁音化も含め初見では読みづらいから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
1位：壬生／104票1位に選ばれたのは「壬生（みぶ）」でした。東武宇都宮線の駅名であり、江戸時代には城下町・宿場町として栄えた歴史を持ちます。「壬」という漢字の読みが難しく、100票を超える圧倒的な得票数となりました。現在は「おもちゃのまち」としても有名で、家族連れでにぎわう公園やミュージアムが点在する、新旧の魅力が混ざり合うエリアです。
回答者からは「見たことはあるけど、どう読むかぱっと出てこない」（40代女性／千葉県）、「簡単そうで難しいから」（40代男性／神奈川県）、「『みぶ』という短い読み方ですが、漢字の形から『じんせい』や『にん』などと読み間違えやすく、この漢字一文字で『みぶ』と読ませる難易度は非常に高いと思うからです」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)