鉄道旅行のオールスター戦

国内の鉄道旅行に贈られる代表的な賞「鉄旅（てつたび）オブザイヤー」の授賞式が2026年4月15日に鉄道博物館（さいたま市）で開かれ、決選投票でグランプリを選出します。“前哨戦”となる優秀賞（3点）などの賞が26年4月1日に発表されました。

【激戦必至！】これが日本一の鉄道旅行「一時審査通過作品」リストです（画像）

審査員を務めている筆者（大塚圭一郎：共同通信社経済部次長）の採点で上位3位のツアーは全て受賞しました。ただし、グランプリの選出は「前回にも増して激戦になる可能性が高い」と予想しています。その理由を解説するとともに、筆者が現時点では本命視しているツアーも明かします。

旅行業界でつくる実行委員会が主催する「鉄旅オブザイヤー」は2011年度から毎年実施しており、後援にはJR旅客6社全てと日本民営鉄道協会、日本観光振興協会、日本旅行業協会、全国旅行業協会と主要鉄道・旅行団体がそろっていることから「鉄道旅行のオールスター戦」と位置づけられています。

第15回の旅行会社部門は2025年に催行または予定されたツアーが対象となり、応募数は89点と前回を4点上回りました。審査委員長の山口昌彦・月刊「旅の手帖」編集長や筆者ら計10人の外部審査員が一次選考を通ったツアーを採点し、旅行のプロとしての企画力が感じられるか、独創性、乗車する列車や路線の魅力度などを60点満点で得点を付けました。

当時の「最長昼行特急」が“復活”

優秀賞の一つは、2025年に創業120年を迎えた日本で最も歴史のある旅行会社で、現在はJR西日本子会社の日本旅行が、2016年3月に消えた当時の「最長昼行特急」のルートをほぼ10年ぶりに“復活”させた旅行商品「大阪〜長野 直通団体貸切列車『日本旅行創業120周年記念号』で行く長野・善光寺」です。

大阪駅と長野駅を2025年12月6、7日に往復した団体臨時列車は「日本旅行創業120周年記念号」と名付けられ、多くの参加者が善光寺を参拝しました。

この商品は過去の二つの行程をほうふつとさせました。一つは名古屋と長野を現在結んでいる特急「しなの」が、東海道本線を西進して大阪駅を発着していた通称「大阪しなの」です。1971年4月から2016年3月まで運転されていました。

大阪しなのは大阪、京都、滋賀、岐阜、愛知、長野の2府4県を通り、走行距離が441.2kmに上りました。同じルートを走った「日本旅行創業120周年記念号」はJR東海が「しなの」に使っているのと同じ特急形車両383系で運転し、所要時間は片道7時間を超えました。

もう一つは、創業3年後の1908（明治41）年に現在の滋賀県草津市から善光寺（長野市）へ貸し切り列車で向かった団体旅行です。当時の行程は神奈川県の江ノ島や鎌倉、東京、栃木県の日光東照宮に立ち寄っており、それらを経由していない今回のツアーは「現代風に復刻した」（日本旅行）ということです。

筆者は60点満点で57点と最高得点を付け、「旅行会社のレゾンデートル（存在意義）と、強い現場を支えるのは旅行業の人材であることを体現した企画で、団体旅行が21世紀も生き残れることを示す“羅針盤”となった作品です！」とコメントしました。

四国一周の盛りだくさんツアーもスゴイ

優秀賞の二つ目は、四国を周遊するクラブツーリズムの「道路と路線をそのまま走れる『世界初の営業運転DMV』にも乗車！瀬戸内海・太平洋・四万十川の絶景 7つのローカル列車で四国ぐるり一周 3日間」です。



寝台特急「サンライズエクスプレス」に使われる285系。阪急交通社の日本縦断ツアーは「サンライズ出雲」を組み込んだ（大塚圭一郎撮影）



線路と道路の両方を走ることができる阿佐海岸鉄道のデュアル・モード・ビークル（DMV）や、土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線の観光列車「やたろう号」、さらにJR四国予土線のディーゼル車両キハ32形の先頭部に「団子鼻」とスカートを取り付けて東海道・山陽新幹線の初代型車両0系の雰囲気にした「鉄道ホビートレイン」などに乗車。クラブツーリズムは「各路線の個性を楽しめる行程」にするように工夫したと説明しています。

筆者は60点満点中56点と二番目に高い点数を付け、「人口減少と過疎化が深刻な四国のローカル線の生き残りが厳しさを増している中で、阿佐海岸鉄道のDMVや、土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線の観光列車『やたろう号』など『潜在的な魅力がたくさんある』目玉列車へいざなって地域経済を盛り上げる好企画です。2026年度以降も継続し、息長く四国を応援してくれることに元松山市民として感謝しています」とのメッセージを寄せました。

●日本最南端から日本最北端まで「走破」

残る一つの優秀賞は、阪急交通社の大阪（伊丹）空港を発着し、JR日本最南端の始発・終着駅である枕崎（鹿児島県）から、日本最北端の駅である稚内（北海道）まで向かう4泊5日の「5つの特急と3つの新幹線でつなぐ鉄道でめぐる日本縦断の旅5日間」です。参加者が楽しめるように随所で旅程を工夫しており、アンケートに回答した参加者（428人）のコース満足率は95％に上ったと説明しています。

全線利用したJR九州指宿枕崎線の途中には、JR最南端駅の西大山（鹿児島県）がありますが、停車時間が短いという課題があります。そこで、貸切バスで訪れることで約20分間見学できるようにしました。

また、昼行在来線特急としては走行距離378.1kmと本州で最も長く、全国では3位の「スーパーおき」（JR西日本鳥取―新山口）と、396.2kmで全国2位の「宗谷」（JR北海道札幌―稚内）それぞれの一部区間にも乗車。出雲市（島根県）から東京への移動には、人気のある寝台特急列車「サンライズ出雲」を組み込みました。

「評価方法が変わる」＝「激戦！」

第15回のグランプリは、これら三つの優秀賞の中から授賞式当日の決選投票で決めます。筆者が第15回は前回（第14回）にも増して激戦になるとみているのは、グランプリの選出方法が今回から変わったためです。



鉄道博物館で2025年4月に開かれた鉄旅オブザイヤーの第14回授賞式後の記念撮影（大塚圭一郎撮影）



前回までは団体旅行に贈る「エスコート部門賞」、個人旅行が対象の「パーソナル部門賞」、デスティネーションキャンペーン（DC）開催地へのツアーから選出する「DC部門賞」、鉄道愛好家向け旅行の「鉄ちゃん部門賞」の4つの部門賞の中からグランプリを選んでいました。ただし、部門賞によって応募点数が大きく異なっており、応募が多い中から厳選されていたエスコート部門賞と鉄ちゃん部門賞のどちらかからグランプリが輩出されていました。

授賞式当日の決選投票でグランプリを決めるようになった第10回（2020年度）から前回までの5回を見ると、鉄ちゃん部門賞の受賞ツアーがグランプリに輝いたのが3回、エスコート部門賞が2回でした。

そこで鉄旅オブザイヤー実行委員会は、4部門方式の廃止を決定。代わりに第15回は、全ての応募作品を対象に一次審査を実施後、外部審査員の採点で選ばれた得点上位3作品が優秀賞に輝きました。

実行委員会は変更の理由を「例年、部門によって応募作品数にバラツキがあったため、グランプリを決定するに当たってより公平な審査を目指すことにした」と説明しています。

つまり、第15回のグランプリで競うのは審査でトップ3に選ばれた作品で、得点にばらつきがあった部門賞4つが争った前回よりも「僅差の戦い」となります。

筆者は現時点では、応募作品の中で最も高得点を付けた「大阪〜長野 直通団体貸切列車『日本旅行創業120周年記念号』で行く 長野・善光寺」がグランプリの本命になると予想しています。「大阪しなの」を想起されるルートも、明治時代の善光寺参りにヒントを得た企画もストーリー性があり、ロマンを感じさせるのが高評価に値すると受け止めているためです。旅行先での滞在時間を長く取り、消費意欲旺盛な参加者が地域経済に貢献したことも見落とせません。

ただし、決選投票に当たっては授賞式でのツアーの紹介や苦労談、反響などを紹介するプレゼンテーションも審査対象となります。よってプレゼンテーションの出来次第では、他の2作品が頂点に立つ可能性も大いにあります。

筆者も当然ながら、プレゼンテーションを見終わるまでは3作品のうちどれに投票するかは「未定」のまま。果たして受賞者が自身の企画をどのように“調理”し、出席者たちをうならせてくれるのかと、プレゼンテーションの行方を大いに楽しみにしています。