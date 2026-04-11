大バズり中の「ドバイチョコ餅」、この春日本に本格上陸。気軽にコンビニでも買えるらしい...！

韓国で爆発的にヒットし、いま日本でも大バズり中の「ドバイチョコ餅」。もちもち、ザクザクの食感のコントラストを楽しめる、中東発祥のスイーツです。

SNSで話題沸騰中の新感覚スイーツが、日本のコンビニで気軽に購入できるとのウワサが......！

唯一無二のリッチな食感を自宅で

そのコンビニというのが、ナチュラルローソンです。

公式SNSでは2026年4月10日に、新商品として「ドバイスタイルもちもちクッキー チョコ」が紹介されています。

ピスタチオペーストやサクサク食感のカダイフ（極細麺状の生地）を混ぜ合わせたクリームをもちもち食感のマシュマロ生地で包みこみ、たっぷりのココアパウダーをまぶした一品。

ひと口食べた瞬間、ピスタチオの香ばしい香りやサクサク・サクサクの楽しい食感が広がります。

価格は702円です。

SNSには「コンビニで手軽に買えたらいいのにってずっと思ってたから嬉しい」「これは朗報絶対食べたい」といった声が上がっており、ここからさらに注目される予感......！

なお、一部店舗や地域では取り扱いのない場合があります。

予告なく販売を終了する場合があるので、気になる人は早めにチェックしてみて。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）