【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月13日〜4月19日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では感情で動かないです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
様々なことを早く達成させていきたいです。周りの人達に対しても急かしてしまうことがありそうです。言葉などが荒くならないようには気を付けておきましょう。仕事や公の場では「みんなと一緒に」という想いが強くなりすぎて、自立した行動が少なくなってしまいます。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
「考えてから行動をとる」をいつもよりしていきます。相手の状況を考えて見守るだけの時があるようですが、相手からは大人な人だと思ってもらえるでしょう。シングルの方は、周りに流されやすい人との縁が出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が外での行動を自粛したい時です。
｜時期｜
4月14日 恋愛運アップ ／ 4月17日 夢が膨らむ
｜ラッキーアイテム｜
パン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞