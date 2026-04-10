肉を切った道具。こうやって洗う！乾かす！【お肉の切り方の正解】


【画像で確認】肉を切るときに使った道具。洗剤で洗った後にどうする？

肉を切った後のまな板や包丁。「ちゃんと洗っているつもり」でも、実際にはちゃちゃっと洗って終わり、にしていませんか？　洗い漏れた部分があったり、しっかりと乾かさずに水分を残したりしてしまうと、雑菌やかびが繁殖する原因になります。ということで、食のプロで栄養士の小田真規子さんと一緒に、改めて正しい方法をおさらいしましょう！

小田真規子さん


教えてくれたのは…

▷栄養士・料理研究家 小田真規子さん

さまざまな食のニーズに応える「スタジオナッツ」を主宰。豊富なアイディアと知識に定評があり、雑誌や書籍、企業などでレシピや商品の開発に携わるほか、栄養や衛生に関する提案も行なう。

■生肉を切った調理道具の正しい洗い方

1. 汚れをざっと落とす

肉のたんぱく質は、放置すると食中毒の原因菌の栄養に。切る際に使った道具は、流水で早めに洗い流す。最初から60℃以上の湯をかけると、たんぱく質が固まるので注意。

手順1　汚れをざっと落とす


2. 洗剤でくまなく洗う

まな板は側面や穴の内側、包丁やキッチンばさみは持ち手と刃の継ぎ目など、洗剤をつけたスポンジで細部まで念入りに洗い、流水でしっかりすすぐ。

手順2　洗剤でくまなく洗う


3. 85℃以上の熱湯をかける

全体に素早く熱湯がいきわたるよう、まな板はシンクの縁に立てかけて押さえ、小鍋を利用して熱湯を回しかけるとよい（やけどに注意）。

手順3　洗った後は85℃以上の熱湯をかける


4. 拭いて乾燥させてからしまう

拭いてからよく乾かすことで、かびや雑菌の繁殖を防止。清潔なふきんを敷いた上に道具を立てかけ、しっかりと乾燥させてから風通しのよい場所へ。

手順4　拭いて乾燥させてからしまう


これはNG！

洗った道具を、ぬれたまま放置

洗った道具をぬれたまま放置はNG


週1〜2回は漂白を

プラスチックや合成ゴム製のまな板は、ボウルなどにのせて清潔なシンクに置き、キッチン用漂白剤を全体にスプレーを。さらにペーパータオル、ラップの順に全体をおおってパックし、5分ほどおいてから流水で30秒以上すすいで。反対の面も同様にし、しっかりと乾かして。

週1〜2回はキッチン用漂白剤で漂白を


※塩素系漂白剤を使用する場合は、調理道具の材質や、パッケージに記載の使用上の注意を確認してください。

■小田さん ＆ 編集部が選んだ、肉を切るときに役に立つ「おすすめグッズ」

【いざというとき、洗い物が減る！】

【カインズ】蓋（ふた）を開けずに切れる 抗菌まな板シート

キャンプや災害時など、まな板を洗えない環境下や、色移りが気になるときにまな板に直接貼ることができる。ブラックとクリアの2色展開。5m ￥498　

蓋を開けずに切れる 抗菌まな板シート／カインズ


使い捨てのまな板用シート


【無印良品】調理用 手にフィットする手袋

調理の途中でほかの作業をするときや、手に傷がある場合に便利。M、Lの2サイズあるのもポイント。左右兼用 50枚入り ￥199　無印良品 銀座 03（3538）1311

調理用手にフィットする手袋／無印良品


手が汚れない使い捨てポリ手袋


【清潔な調理環境の必需品！】

【コストコ】カークランド シグネチャー ペーパータオル

会員制倉庫型店「コストコ」のロングセラー商品。「驚くほど吸水性が高く、手放せなくなります」（小田さん）　12ロール ￥2,698　

カークランド シグネチャー ペーパータオル／コストコ


【ワイズ】ASSO 三ツ星スポンジ 食器洗い用

小田さんが太鼓判を押す、抗菌加工を施した白いスポンジ。「丈夫で水切れがよいものをやっと見つけました！」　￥220

ASSO 三ツ星スポンジ 食器洗い用／ワイズ


＊　＊　＊

小田さんによると、料理をする調理台やシンクなど、周囲の環境をきれいにしておくのも重要、とのこと。道具と同様、甲や指先、爪の間など、手も細部まで念入りに洗いましょうね！

監修／小田真規子　撮影／難波雄史　イラスト／アベミズキ　編集協力／ singt　

文＝高梨奈々