息子にだけ意地悪するお友だちが！「転園すべき？」悩む私に、夫は「やめた方がいい」その理由にハッ

これは筆者自身の体験です。

息子が通う幼稚園で、息子にだけ意地悪をするお友達の姿を見て、私はどう接すればいいのか悩んでいました。転園まで考えたものの、夫のひと言をきっかけに子どもが人との関わりの中で少しずつ強くなっていく大切さに気づかされた出来事です。

息子にだけ意地悪をするS君

息子が通う幼稚園には、なぜか息子にだけ意地悪をしてくるS君がいます。S君は背が高くて運動神経もよく、女の子たちから人気のある子です。けれど息子がほかの子とおもちゃで遊んでいると「僕が先に遊びたかったのに！」と横から取り上げたり、鬼ごっこでは「今はバリアしてるからタッチできないよ」と勝手にルールを変え、息子にばかり不利な立場を押しつけたりするのです。見ているこちらまで胸が苦しくなることがありました。

言い返せない息子を見てつらくなった

うちの息子はもともと気が弱く、嫌なことをされても強く言い返せません。ただ困ったように笑って、その場をやり過ごそうとするばかりでした。私はそんな息子の姿を見るたびに、「このままで大丈夫なのかな」と不安になり、正直、転園まで考えたこともありました。親として守ってあげたい気持ちと、どうするのが本当に息子のためなのか分からない気持ちの間で、ずっと揺れていたのです。