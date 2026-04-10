明治ミルクチョコレート「Melody of meiji」に藤あや子が登場！
株式会社 明治は「明治ミルクチョコレート」の発売99周年を記念した企画「Melody of meiji」で、歌手の藤あや子さんが出演する動画を４月13日（月）より特設サイト上で公開する。
「Melody of meiji」は、世代を超えた12組の豪華アーティストが「チョコレートは明治♪」でおなじみ、いずみたく氏作曲の「明治チョコレートのテーマ」を歌い継ぐ企画。
動画は毎月１本ずつ公開され、中森明菜さんとのコラボを皮切りに五木ひろしさん、BRAHMANのTOSHI-LOWさん、FRUITS ZIPPER、こっちのけんとさん、森高千里さん、新浜レオンさんがリレー。そして、８番目を飾るのは「明治ミルクチョコレート」が今年９月に100周年の「節目」を迎えるのと同じく、５月10 日に65歳の節目を迎える藤あや子さん。チョコレートとの相性を考えてご自身で選んだという優美な着物姿と持ち前の艶のある歌声は必見。
さらに、９番目は代表曲「なごり雪」発売から50年が経ち、今年活動55周年の「節目」を迎えるイルカさんの動画を公開予定。それぞれ「明治ミルクチョコレート」と縁のある方を起用している。
また、今回は動画の公開に伴い、藤あや子さんに特別インタビューも実施。その中では愛猫とのほほえましいエピソードや長期休暇に行きたい場所、65歳を迎える心境などについてトーク。
愛猫の存在については「（コロナ禍に）仕事もなくなって、 これからどうなるんだろうという不安の中で、やはりマルオレ（マルちゃんとオレオちゃん）ちゃんの存在が私を救ってくれました。彼らを見ていると好きなことしかしなくて（笑）。その姿から『好きなことをしてたら、ストレスは溜まらないものなんだ』という学びを得ました。マルオレちゃんは人生の師匠です」とのこと。
一方、65歳を迎える今の心境については「若い頃は『自分は何歳まで生きるんだろう、おそらく40歳ぐらいで死んじゃうのかな』って思っていて、その40歳ぐらいというのが私にとってはすごく熟年な感じがしていたんです。ましてや60歳オーバーなんて私の未来予想図の中にないなと思っていたんですが、実際60歳を超えると、これが不思議と『あ、まだまだ元気だな』と。もちろん６年前から始めているキックボクシングも週３回行ってますし、14年前から始めたヨガも週４回やってます。65歳になっても変わらず続けられることがすごくありがたいなと思いますね。きっとこの先も、このままでいくんでしょうね。精神年齢は、まだ18歳ぐらいですから。……正直17歳です（笑）。やっぱりティーンネイジャーの気持ちは、ずっと持っていたいなって思いますね」と語っている。
また、創業当初、新聞の小枠広告を掲出していたことにちなみ、４月13日（月）付けの読売新聞の朝刊（全国）にて、昔の「明治ミルクチョコレート」のパッケージがデザインされた小枠広告を掲載。幼い頃に母親とお買い物をしたときの情景が思い出されるエピソードが添えられている。
「Melody of meiji」は、世代を超えた12組の豪華アーティストが「チョコレートは明治♪」でおなじみ、いずみたく氏作曲の「明治チョコレートのテーマ」を歌い継ぐ企画。
動画は毎月１本ずつ公開され、中森明菜さんとのコラボを皮切りに五木ひろしさん、BRAHMANのTOSHI-LOWさん、FRUITS ZIPPER、こっちのけんとさん、森高千里さん、新浜レオンさんがリレー。そして、８番目を飾るのは「明治ミルクチョコレート」が今年９月に100周年の「節目」を迎えるのと同じく、５月10 日に65歳の節目を迎える藤あや子さん。チョコレートとの相性を考えてご自身で選んだという優美な着物姿と持ち前の艶のある歌声は必見。
さらに、９番目は代表曲「なごり雪」発売から50年が経ち、今年活動55周年の「節目」を迎えるイルカさんの動画を公開予定。それぞれ「明治ミルクチョコレート」と縁のある方を起用している。
また、今回は動画の公開に伴い、藤あや子さんに特別インタビューも実施。その中では愛猫とのほほえましいエピソードや長期休暇に行きたい場所、65歳を迎える心境などについてトーク。
愛猫の存在については「（コロナ禍に）仕事もなくなって、 これからどうなるんだろうという不安の中で、やはりマルオレ（マルちゃんとオレオちゃん）ちゃんの存在が私を救ってくれました。彼らを見ていると好きなことしかしなくて（笑）。その姿から『好きなことをしてたら、ストレスは溜まらないものなんだ』という学びを得ました。マルオレちゃんは人生の師匠です」とのこと。
一方、65歳を迎える今の心境については「若い頃は『自分は何歳まで生きるんだろう、おそらく40歳ぐらいで死んじゃうのかな』って思っていて、その40歳ぐらいというのが私にとってはすごく熟年な感じがしていたんです。ましてや60歳オーバーなんて私の未来予想図の中にないなと思っていたんですが、実際60歳を超えると、これが不思議と『あ、まだまだ元気だな』と。もちろん６年前から始めているキックボクシングも週３回行ってますし、14年前から始めたヨガも週４回やってます。65歳になっても変わらず続けられることがすごくありがたいなと思いますね。きっとこの先も、このままでいくんでしょうね。精神年齢は、まだ18歳ぐらいですから。……正直17歳です（笑）。やっぱりティーンネイジャーの気持ちは、ずっと持っていたいなって思いますね」と語っている。
また、創業当初、新聞の小枠広告を掲出していたことにちなみ、４月13日（月）付けの読売新聞の朝刊（全国）にて、昔の「明治ミルクチョコレート」のパッケージがデザインされた小枠広告を掲載。幼い頃に母親とお買い物をしたときの情景が思い出されるエピソードが添えられている。