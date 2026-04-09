実はイラッときてるかも。男性が不快感を覚える「彼女の言動」とは
どんなに彼氏とラブラブでも、時には彼氏に対してイラッとすることもあるでしょうし、彼もあなたにイラッとすることがあるでしょう。
でも、なるだけ彼氏をイラッとさせるような言動は慎みたいもの。
そこで今回は、男性が不快感を覚える「彼女の言動」を紹介します。
｜過去の出来事を蒸し返す
彼氏に対して不満がある時、「前も…」「いつも…」と過去の出来事を蒸し返していませんか？
彼氏は当然「今は関係ない」「解決したことなのに」という気持ちになってしまいます。
｜元カレと比べるような発言
彼氏に対して「元カレなら…」など元カレを持ち出して彼氏を貶めるような発言をするのは絶対にNG。
これは、彼氏との関係を悪化させる原因となるだけなので、今すぐやめるべきです。
｜感情的になりやすい
喜怒哀楽をわかりやすく示すことは大切なことですが、彼氏と喧嘩や対立が起きた時は話が別。
感情的になって、泣き喚いたり、彼氏を無視し続けたりなどの態度は避けた方が賢明です。
言いたいことも言えない状況に彼氏を追い込んでしまうと、仲直りのきっかけが見つからなくなります。
ちょっとしたことで彼氏との関係が破綻してしまうこともあるので、ぜひ今回紹介した行動についてはできるだけしないように意識していきましょうね。
🌼口にしたら嫌われるかも。本命の男に「言ってはいけないこと」って？