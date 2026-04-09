寝ても疲れが抜けない原因は“夜の１杯”？40代からの睡眠と不調を整えるノンカフェイン習慣
寝ても疲れが抜けない、なんとなく体が重い。40代以降、そんな違和感を抱えやすくなる女性は少なくありません。その原因のひとつとして見直したいのが、夕方以降の“飲み物習慣”。何気なく続けているカフェイン摂取が、睡眠の質や体調に影響しているケースは少なくありません。だからこそ取り入れたいのが、夜はノンカフェインに切り替えるというシンプルな習慣。無理な我慢ではなく“選び方を変える”だけで、体は確実に応えてくれます。今回は、リフレッシュしながら続けやすいおすすめの飲み物を紹介します。
甘いもの欲を自然に満たす。満足感の高い“フルーツティー”
夕方以降になると、ふと甘いものが欲しくなる瞬間があります。とはいえ、砂糖たっぷりの飲み物は避けたい。そんなときに頼れるのが、自然な甘みと香りを楽しめるフルーツティーです。
水出し５分で手軽に作れる「COLD BREW」のマスカットフレーバーは、爽やかな香りと甘酸っぱさが魅力。甘味料不使用でありながら、ほんのりとした甘さが感じられるため、無理なく満足感が得られます。気分に合わせてフレーバーを変えることで、夜の時間が楽しみに変わるはずです。
気持ちをオフに切り替える。整えるための“ハーブティー”
一日の終わりは、体だけでなく気持ちも落ち着かせる時間にしたいもの。そんなときに適しているのが、リラックスをサポートするハーブティーです。
カモミールティーは、リンゴのようなやさしい香りで飲みやすく、自然と呼吸が深くなるような感覚に。さらに、胃腸をいたわる働きも期待できるため、食後の一杯としても取り入れやすいのが特長です。ペパーミントを少し加えると、すっきりとした後味になり、気分転換にもなります。
満足感も妥協しない。夜の“ご褒美チャイルイボスティー”
「夜でもコーヒーのような満足感が欲しい」そんな人にぴったりなのが、チャイルイボスティーです。
シナモンやカルダモンなどのスパイスの香りに包まれながら、ベースはノンカフェインのルイボスティー。飲みごたえがありながらも体にやさしく、夜でも安心して楽しめます。ミルクを加えるとコクが増し、満足感のある一杯に。頑張った日の“締めの習慣”として取り入れるのもおすすめです。
夜の飲み物は、ただの習慣ではなく“体を整えるスイッチ”でもあります。無理に制限するのではなく、その日の気分や体調に合わせて選ぶことが大切です。夕方以降の１杯を見直すだけで、眠りの質や翌朝の軽さに変化を感じる人は少なくありません。今日からできる小さな選択で、無理なく整う毎日へ。自分に合う一杯を見つけて、心地よい夜時間をつくっていきましょう。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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