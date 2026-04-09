「モンスターズ・インク」公開25周年記念スペシャルカフェが表参道に登場 個性溢れるフォトジェニックメニュー多数
【モデルプレス＝2026/04/09】ディズニー＆ピクサーのアニメーション映画「モンスターズ・インク」公開25周年を祝うスペシャルカフェが東京・表参道に登場。4月23日から6月28日までの期間限定オープンとなる。
【写真】「モンスターズ・インク」世界観あふれるコラボメニュー
「モンスターズ・インク」は、2001年にアメリカで公開された長編フルCGアニメーション映画で、日本では2002年に公開された。子どもを怖がらせた悲鳴でエネルギーを生み出すモンスターたちの電力会社を舞台に、サリーと相棒で大親友のマイクの驚きと感動の冒険は、子どもから大人まで、あらゆる世代に長きにわたり愛され続けている。このたび、本作の公開25周年を祝うスペシャルなカフェの開催が決定。店内には、サリーとマイクの迫力のスタチューも登場する。
メニューは、サリーをイメージしたグラタン、マイクをイメージした寿司、ランドールをイメージしたパスタプレート、人間の女の子・ブーをイメージしたプレート、悲鳴ボンベをイメージしたカレーなどの他、カラフルで楽しいフォトジェニックなデザートやドリンクなども用意。フードとドリンクは全て、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。本作と続編映画「モンスターズ・ユニバーシティ」をモチーフにした、カフェオリジナルグッズやスーベニア、特典なども登場する。個性豊かなモンスター達がいっぱいの、ワクワク感あふれる世界観の中で、工夫を凝らしたメニューを心ゆくまで楽しむことができる。
成績トップの優秀な“怖がらせ屋”ジェームス・P・サリバンをイメージしたチキンとポテトのグラタンプレート。バケットには「モンスターズ社」のロゴの焼き印入り。
予約困難な名店「ハリーハウゼン」のお料理をイメージした、ガールフレンドのセリアとのデート気分が味わえる不気味で可愛い寿司プレー。赤いお寿司はマグロではなく、こんにゃく等を主原料とした代替食品を使用している。
モンスターの着ぐるみを着たキュートなブーをイメージしたミートソースパスタのプレート。
「モンスターズ・ユニバーシティ」時代をイメージしたサンドイッチプレート。怖がらせ大会でのハプニングを思い出させる、ハート柄のランドールがキュートだ。
子供たちの悲鳴が詰まった「悲鳴ボンベ」をイメージしたトマトのカレーライス。悲鳴の代わりに何が入っているかは食べてからのお楽しみだ。※スミティとニードルマンのフォトプロップスは持ち帰り不可。
親友で相棒の2人をイメージしたパフェ。サリーはモナカとホイップクリーム、マイクはメロンシャーベットで表現している。
サリーとマイクが入ることになった落ちこぼればかりのクラブ「OK（ウーズマ・カッパ）」をイメージしたデザートメニュー。透明の筒を外すと“落ちこぼれた”ケーキを食べられる。
サリーのボディカラーをイメージした爽やかなミルクとバナナのスムージー。
マイクのグリーンをメロン果肉を使用したミルクスムージーで表現。目玉がインパクト抜群のドリンクだ。
ランドールのボディカラーをイメージした炭酸入りのバタフライピーティーのソーダ。※アクリルマドラーは持ち帰り不可。
エネルギーチャージにぴったりのバナナ＆ヨーグルトとココナッツミルクのスムージー。
オリジナルマグカップで提供するデカフェのホットコーヒー・ホットティー・ホットミルク。M／Sの2サイズから選べる。※Mサイズはサリーのマグカップ、Sサイズはマイクのマグカップで提供。
そのまま持ち帰りできるオリジナルボトルで提供。中身はアイスコーヒー／ティーから選べる。
サリーのデザインのマグカップ。マグカップ（マイク）と重ねてディスプレイできる。全てのドリンクメニューとセットで購入できる。※1ドリンクにつき1点まで購入可能。
マイクのデザインのマグカップ。マグカップ（サリー）と重ねてディスプレイできる。全てのドリンクメニューとセットで購入できる。※1ドリンクにつき1点まで購入可能。
「モンスターズ・インク」「モンスターズ・ユニバーシティ」キャラクターのアクリルマドラー。全てのドリンクメニューとセットで購入できる。※1ドリンクにつき8点まで購入可能。
|img:center:w700:cap}扉が開くギミック付きのアクリルスタンドコースター。＜サリー&マイク＞デザインはブーの差し込み位置を移動できる。全てのドリンクメニューとセットで購入できる。※1ドリンクにつき1点まで購入可能。好きな柄を選べる。
場所：OH MY CAFE（東京・表参道）
開催日程：2026年4月23日（木）〜6月28日（日）
事前予約開始日：2026年4月9日（木） 18：00〜
2002年アカデミー賞（R）受賞。世界で一番不思議な会社を舞台に、驚きと感動の冒険が幕を開ける。子供たちの悲鳴を集めてエネルギーにする会社「モンスターズ株式会社」。会社のNo.1「怖がらせ屋」のサリーと相棒で大親友のマイクは、夜になると人間の世界で子供たちを絶叫させていた。しかしある日、サリーは会社でモンスターシティにいるはずのない人間の女の子を発見。サリーとマイクは、大騒動になる前に、こっそり女の子を人間の世界に戻そうとするが、うまく行かず苦戦する。やがて、サリーの中に胸がキュンとなる不思議な感情が芽生え…。（modelpress編集部）
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【写真】「モンスターズ・インク」世界観あふれるコラボメニュー
◆「モンスターズ・インク」世界観あふれるコラボフード＆ドリンク
「モンスターズ・インク」は、2001年にアメリカで公開された長編フルCGアニメーション映画で、日本では2002年に公開された。子どもを怖がらせた悲鳴でエネルギーを生み出すモンスターたちの電力会社を舞台に、サリーと相棒で大親友のマイクの驚きと感動の冒険は、子どもから大人まで、あらゆる世代に長きにわたり愛され続けている。このたび、本作の公開25周年を祝うスペシャルなカフェの開催が決定。店内には、サリーとマイクの迫力のスタチューも登場する。
◆＜サリー＞RRR！グラタンプレート（税込1990円）
成績トップの優秀な“怖がらせ屋”ジェームス・P・サリバンをイメージしたチキンとポテトのグラタンプレート。バケットには「モンスターズ社」のロゴの焼き印入り。
◆＜マイク＞ギョロ目お寿司プレート（税込2090円）
予約困難な名店「ハリーハウゼン」のお料理をイメージした、ガールフレンドのセリアとのデート気分が味わえる不気味で可愛い寿司プレー。赤いお寿司はマグロではなく、こんにゃく等を主原料とした代替食品を使用している。
◆＜ブー＞モンスター？パスタプレート（税込2090円）
モンスターの着ぐるみを着たキュートなブーをイメージしたミートソースパスタのプレート。
◆＜ランドール＞青春の思い出サンドイッチプレート（税込2090円）
「モンスターズ・ユニバーシティ」時代をイメージしたサンドイッチプレート。怖がらせ大会でのハプニングを思い出させる、ハート柄のランドールがキュートだ。
◆＜悲鳴ボンベ＞悲鳴が詰まった！？トマトカレー（税込2090円）
子供たちの悲鳴が詰まった「悲鳴ボンベ」をイメージしたトマトのカレーライス。悲鳴の代わりに何が入っているかは食べてからのお楽しみだ。※スミティとニードルマンのフォトプロップスは持ち帰り不可。
◆＜サリー＆マイク＞相棒パフェ（税込1390円）
親友で相棒の2人をイメージしたパフェ。サリーはモナカとホイップクリーム、マイクはメロンシャーベットで表現している。
◆＜OK（ウーズマ・カッパ）＞落ちこぼれケーキ（税込1390円）
サリーとマイクが入ることになった落ちこぼればかりのクラブ「OK（ウーズマ・カッパ）」をイメージしたデザートメニュー。透明の筒を外すと“落ちこぼれた”ケーキを食べられる。
◆＜サリー＞ブルースムージー（税込1190円）
サリーのボディカラーをイメージした爽やかなミルクとバナナのスムージー。
◆＜マイク＞メロンミルク（税込1190円）
マイクのグリーンをメロン果肉を使用したミルクスムージーで表現。目玉がインパクト抜群のドリンクだ。
◆＜ランドール＞ブルーティーソーダ（税込990円）
ランドールのボディカラーをイメージした炭酸入りのバタフライピーティーのソーダ。※アクリルマドラーは持ち帰り不可。
◆＜モンスターズ社＞バナナヨーグルトスムージー（税込1190円）
エネルギーチャージにぴったりのバナナ＆ヨーグルトとココナッツミルクのスムージー。
◆ホットコーヒー／ホットティー／ホットミルク（税込690円）
オリジナルマグカップで提供するデカフェのホットコーヒー・ホットティー・ホットミルク。M／Sの2サイズから選べる。※Mサイズはサリーのマグカップ、Sサイズはマイクのマグカップで提供。
◆【TAKE OUT】ボトル入りドリンク（税込1890円）
そのまま持ち帰りできるオリジナルボトルで提供。中身はアイスコーヒー／ティーから選べる。
◆マグカップ（サリー）（税込2090円）
サリーのデザインのマグカップ。マグカップ（マイク）と重ねてディスプレイできる。全てのドリンクメニューとセットで購入できる。※1ドリンクにつき1点まで購入可能。
◆マグカップ（マイク）（税込1980円）
マイクのデザインのマグカップ。マグカップ（サリー）と重ねてディスプレイできる。全てのドリンクメニューとセットで購入できる。※1ドリンクにつき1点まで購入可能。
◆アクリルマドラー（ランダム8種）（税込990円）
「モンスターズ・インク」「モンスターズ・ユニバーシティ」キャラクターのアクリルマドラー。全てのドリンクメニューとセットで購入できる。※1ドリンクにつき8点まで購入可能。
◆19ドア型アクリルスタンドコースター（全2種）（税込各1430円）
|img:center:w700:cap}扉が開くギミック付きのアクリルスタンドコースター。＜サリー&マイク＞デザインはブーの差し込み位置を移動できる。全てのドリンクメニューとセットで購入できる。※1ドリンクにつき1点まで購入可能。好きな柄を選べる。
◆アクリルキーホルダー（ランダム8種）（税込770円）
◆ステッカー（ランダム20種）（税込605円）
◆額縁マグネット（ランダム6種）（税込990円）
◆巾着（ピンク）／巾着（クリーム）（税込1540円）
◆カードホルダー（税込1650円）／「トートバッグ」（税込2750円）
◆開催概要
場所：OH MY CAFE（東京・表参道）
開催日程：2026年4月23日（木）〜6月28日（日）
事前予約開始日：2026年4月9日（木） 18：00〜
◆「モンスターズ・インク」あらすじ
2002年アカデミー賞（R）受賞。世界で一番不思議な会社を舞台に、驚きと感動の冒険が幕を開ける。子供たちの悲鳴を集めてエネルギーにする会社「モンスターズ株式会社」。会社のNo.1「怖がらせ屋」のサリーと相棒で大親友のマイクは、夜になると人間の世界で子供たちを絶叫させていた。しかしある日、サリーは会社でモンスターシティにいるはずのない人間の女の子を発見。サリーとマイクは、大騒動になる前に、こっそり女の子を人間の世界に戻そうとするが、うまく行かず苦戦する。やがて、サリーの中に胸がキュンとなる不思議な感情が芽生え…。（modelpress編集部）
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