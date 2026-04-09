【漢字クイズ】「英賀保駅前」はなんて読む？実は地名なんです！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「英賀保駅前」はなんて読む？
「英賀保駅前」という漢字を見たことはありますか？
兵庫県にある、7文字の地名です。
いったい、「英賀保駅前」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「あがほえきまえ」でした。
兵庫県姫路市飾磨区に位置している英賀保駅前町。
そんな姫路市は、兵庫県南西部（播磨地方）にある都市です。
市の中心には日本で最初に登録された世界遺産である姫路城があることでも知られており、その白く美しい姿から「白鷺城（しらさぎじょう）」とも呼ばれているのだとか。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『姫路観光ガイド』
ライター Ray WEB編集部