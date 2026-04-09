マジシャン総勢30名超が大集結！「Japan National Championship of Magic 2026」
「The MAGIC ACADEMY of TOKYO」は、真の日本一のマジシャンを決める頂上決戦の大会として毎年注目を集めている『Japan National Championship of Magic 2026』（以下、JNCM2026）を、今年は４月11日（土）のクロースアップ部門と４月12日（日）のステージ部門が2日間に渡って開催される。
■マジックの真の日本一を目指して競う大会
『Japan National Championship of Magic 2026』（以下、JNCM2026）は、「The MAGIC ACADEMY of TOKYO」が主催するマジックの全国大会で、国内外から参戦する強豪マジシャンの中で予選を勝ち抜いた決勝進出者 8〜10 名が、マジックの真の日本一を目指して競う大会だ。
今回も昨年に引き続き、東京・渋谷区恵比寿のシアター代官山（劇団ひまわり専用劇場）での開催となるが、4月11日（土）は観客の目の前で奇跡を起こす「クロースアップ部門」（決勝進出者 10 名）を、4月12日（日）は舞台上で華麗かつ大掛かりな演技を披露する「ステージ部門」（決勝進出者 8 名）を実施する。
さらに、「クロースアップ部門」と「ステージ部門」をそれぞれ勝ち抜いた中から、賞金 100 万円を懸けて、真の日本一のマジシャンである『グランプリ』1名を選出する。
また JNCM2026 を主催する「The MAGIC ACADEMY of TOKYO」は今般、世界最大のマジックコンテストを統括する国際機関 FISM（Fédération internationale des sociétés magiques）に正式に公認され加盟団体となった。ちょうど昨年 5 月に開催された JNCM2025 で、ハイレベルな戦いを繰り広げる中でボタンを使ったオリジナルの演技を披露した Ibuki が、その後 7 月に FISM主催でイタリア・トリノで開催されたマジック界のオリンピックとも言われる世界最高峰のマジックの大会 FISM2025 において、日本人マジシャンとして初のグランプリを獲得した。
JNCM で頭角を現したマジシャンが国際的なマジックの大会 FISM にて世界レベルで活躍する。マジシャンにとって JNCM は、いわば世界進出の為の登竜門となる大会と言える。
■注目のコンテスタント、決勝進出メンバーが決定
＜クロースアップ部門：10名＞
クロースアップ部門では、昨年7月にイタリアで開催されたマジック世界大会「FISM2025」に日本代表メンバーとして出場した五太子と友が昨年に続いて参戦。「FISM2024」に出場の市原冬真や「COIN-CON 2025」優勝のK-GO、「FISM2017」出場の山里レオ、「COIN-CON 2026」出場の風希、日本テレビ「ヒルナンデス」に出演のmasatoの他、ユニークなToy（おもちゃ）マジシャンのSANTAは今年も決勝に。世界レベルのメンバーによる激戦が展開！
＜ステージ部門：８名＞
ステージ部門も豪華な顔ぶれが揃う。前回のJNCM2位の福室幸長、「Rising Star Close-up & Stage Contest」3位のChappy、各種マジックコンテストでの優勝歴多数のTowa、FISM2024で3位のKeyro Pun、JNCM2022で優勝し、TMA Magic Convention 2025グランプリの橋本昌也、FISMや国外の大会に多数参加の古川令、学生マジックコンテスト2024 2位の金孝大、UGMやTMAで2025年に1位獲得の神保賢孝など、若き才能同士の日本一を超えた世界選手権さながらの頂上決戦が期待されている。
■豪華審査員陣が大会の格をさらに引き上げる！
例年、豪華マジシャンが審査員を務めることでも有名な「JNCM」だが、今年も審査員は超一流揃いだ。
審査委員長の瀬島順一郎氏、3年おきに開催される世界大会FISMにおいてクロースアップカテゴリーの審査員を務める桂川新平氏、FISM世界大会クロースアップ部門で日本人初の1位に輝いたShoot Ogawa（緒川集人）氏をはじめ、FISM世界大会マニュピレーション部門3位で2021年マジシャン・オブ・ザ・イヤー受賞者の岩根佑樹氏、2025年は大阪・関西万博やNHK紅白歌合戦にも参画したDr. レオン氏、コインマジックの巨匠で雑誌「Genii」の単独表紙を飾ったポン太・ザ・スミス氏らが名を連ねる。
国内外で高く評価されるマジシャンによる審査は、大会のレベルの高さを象徴し参加者にとっても最高の舞台となるだろう。
■Ibuki/KiLa/高橋匠/Tempeiが世界レベルの技を披露するSPECIAL SHOWも同時開催
さらに4月12日（日）には、2025年の活躍マジシャンを表彰する『Magic Academy Award 2025』の授賞式も開催する。次世代のマジシャンの育成や文化伝統の発展に寄与することを目的としたマジックサークル「The MAGIC ACADEMY of TOKYO」が制定するアワードで、毎年厳格なる審査を行い受賞者を選出している。
授賞式では、過去1年間に日本国内で最も活躍したマジシャンに贈るMAGICIAN of the YEAR（マジシャン・オブ・ザ・イヤー）を今年受賞するIbukiと昨年受賞したKiLa、世界が注目するマジシャン１位に選ばれた高橋匠、シルク・ドゥ・ソレイユ公式登録アーティストのTempeiがこの日だけのSPECIAL SHOWを披露する。
■「The MAGIC ACADEMY of TOKYO」公式サイト
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さらに、「クロースアップ部門」と「ステージ部門」をそれぞれ勝ち抜いた中から、賞金 100 万円を懸けて、真の日本一のマジシャンである『グランプリ』1名を選出する。
また JNCM2026 を主催する「The MAGIC ACADEMY of TOKYO」は今般、世界最大のマジックコンテストを統括する国際機関 FISM（Fédération internationale des sociétés magiques）に正式に公認され加盟団体となった。ちょうど昨年 5 月に開催された JNCM2025 で、ハイレベルな戦いを繰り広げる中でボタンを使ったオリジナルの演技を披露した Ibuki が、その後 7 月に FISM主催でイタリア・トリノで開催されたマジック界のオリンピックとも言われる世界最高峰のマジックの大会 FISM2025 において、日本人マジシャンとして初のグランプリを獲得した。
JNCM で頭角を現したマジシャンが国際的なマジックの大会 FISM にて世界レベルで活躍する。マジシャンにとって JNCM は、いわば世界進出の為の登竜門となる大会と言える。
■注目のコンテスタント、決勝進出メンバーが決定
＜クロースアップ部門：10名＞
クロースアップ部門では、昨年7月にイタリアで開催されたマジック世界大会「FISM2025」に日本代表メンバーとして出場した五太子と友が昨年に続いて参戦。「FISM2024」に出場の市原冬真や「COIN-CON 2025」優勝のK-GO、「FISM2017」出場の山里レオ、「COIN-CON 2026」出場の風希、日本テレビ「ヒルナンデス」に出演のmasatoの他、ユニークなToy（おもちゃ）マジシャンのSANTAは今年も決勝に。世界レベルのメンバーによる激戦が展開！
＜ステージ部門：８名＞
ステージ部門も豪華な顔ぶれが揃う。前回のJNCM2位の福室幸長、「Rising Star Close-up & Stage Contest」3位のChappy、各種マジックコンテストでの優勝歴多数のTowa、FISM2024で3位のKeyro Pun、JNCM2022で優勝し、TMA Magic Convention 2025グランプリの橋本昌也、FISMや国外の大会に多数参加の古川令、学生マジックコンテスト2024 2位の金孝大、UGMやTMAで2025年に1位獲得の神保賢孝など、若き才能同士の日本一を超えた世界選手権さながらの頂上決戦が期待されている。
■豪華審査員陣が大会の格をさらに引き上げる！
例年、豪華マジシャンが審査員を務めることでも有名な「JNCM」だが、今年も審査員は超一流揃いだ。
審査委員長の瀬島順一郎氏、3年おきに開催される世界大会FISMにおいてクロースアップカテゴリーの審査員を務める桂川新平氏、FISM世界大会クロースアップ部門で日本人初の1位に輝いたShoot Ogawa（緒川集人）氏をはじめ、FISM世界大会マニュピレーション部門3位で2021年マジシャン・オブ・ザ・イヤー受賞者の岩根佑樹氏、2025年は大阪・関西万博やNHK紅白歌合戦にも参画したDr. レオン氏、コインマジックの巨匠で雑誌「Genii」の単独表紙を飾ったポン太・ザ・スミス氏らが名を連ねる。
国内外で高く評価されるマジシャンによる審査は、大会のレベルの高さを象徴し参加者にとっても最高の舞台となるだろう。
■Ibuki/KiLa/高橋匠/Tempeiが世界レベルの技を披露するSPECIAL SHOWも同時開催
さらに4月12日（日）には、2025年の活躍マジシャンを表彰する『Magic Academy Award 2025』の授賞式も開催する。次世代のマジシャンの育成や文化伝統の発展に寄与することを目的としたマジックサークル「The MAGIC ACADEMY of TOKYO」が制定するアワードで、毎年厳格なる審査を行い受賞者を選出している。
授賞式では、過去1年間に日本国内で最も活躍したマジシャンに贈るMAGICIAN of the YEAR（マジシャン・オブ・ザ・イヤー）を今年受賞するIbukiと昨年受賞したKiLa、世界が注目するマジシャン１位に選ばれた高橋匠、シルク・ドゥ・ソレイユ公式登録アーティストのTempeiがこの日だけのSPECIAL SHOWを披露する。
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