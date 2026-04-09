4児の母・東原亜希、長女の“神対応”に脱帽 留守番中に双子の妹たちとパンを手作り「え。凄すぎる」「人生何度目だろう」
4児の母でモデルの東原亜希（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。長女が双子の次女、三女と留守番中に手作りしたパンを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「たぬきち先輩。。。」「凄すぎる」長女が留守番中に双子の妹たちと手作りしたパン
投稿では、長女に双子の妹たちとの留守番を任せたところ、「下の子を従えて初めてパンを作ったと送られてきた写真」と、初めてパン作りに挑戦したことを報告されたという。写真には、チョコで顔が描かれた愛らしい手作りパンが並び、思わず笑みがこぼれる仕上がりとなっていた。
東原は「ホームベーカリー今ないので、手ごねで作ったらしい」と明かし、「本当に長女は私より年上なんじゃないかと思うくらい人間ができていてびっくり」と、成長ぶりに驚き。「相変わらずの娘せんぱい。育てられてるのはわたしのほう」と、母としての率直な思いも明かしている。
パンについては「チョコはなるべく使いたくないから目元のチョコを薄くしたら綺麗にならなかったらしいけど、ふわふわでめちゃ美味しかった」と上出来だったことをつづっていた。
この投稿にファンからは「え。凄すぎる」「人生何度目だろう」「長女さん素晴らしい」「可愛いし、美味しそう」「素敵な娘さんですね」「たぬきち先輩。。。人生の経験値高すぎます！」など、称賛の声が相次いでいる。
東原は、2008年に柔道家の井上康生（47）と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の次女、三女が誕生した。
【写真】「たぬきち先輩。。。」「凄すぎる」長女が留守番中に双子の妹たちと手作りしたパン
投稿では、長女に双子の妹たちとの留守番を任せたところ、「下の子を従えて初めてパンを作ったと送られてきた写真」と、初めてパン作りに挑戦したことを報告されたという。写真には、チョコで顔が描かれた愛らしい手作りパンが並び、思わず笑みがこぼれる仕上がりとなっていた。
パンについては「チョコはなるべく使いたくないから目元のチョコを薄くしたら綺麗にならなかったらしいけど、ふわふわでめちゃ美味しかった」と上出来だったことをつづっていた。
この投稿にファンからは「え。凄すぎる」「人生何度目だろう」「長女さん素晴らしい」「可愛いし、美味しそう」「素敵な娘さんですね」「たぬきち先輩。。。人生の経験値高すぎます！」など、称賛の声が相次いでいる。
東原は、2008年に柔道家の井上康生（47）と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の次女、三女が誕生した。