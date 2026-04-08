『5年間同じボブ』は思い切って卒業！！【40・50代】がお手本にしたい「大人のシャレ見えボブ」

気づけば5年同じボブ……そんなマンネリを抱えた大人世代におすすめしたいのが「シャレ見えボブ」。レイヤーカットやカラーで軽やかさプラスすることで、ぐっと洗練された印象になりそうです。今回は、40・50代がお手本にしたいボブヘアをピックアップ。この春は印象チェンジで大人の魅力を引き出してみて。

乾かすだけでおしゃれな外ハネボブ

首元で自然に外ハネするボブ。トップを長めに残していることで、広がりにくくまとまりやすく仕上がっています。乾かすだけで簡単にスタイリングできるので、毎朝忙しい40・50代にぴったり。シンプルなのにおしゃれ見えするおすすめのヘアスタイルです。

春にぴったりなコンパクトボブ

首元をすっきりさせたボブは、これからの季節にもぴったり。明るめのカラーを合わせることで、重く見えがちなパツっとボブも軽やかに仕上がっています。コンパクトなシルエットが小顔見えも叶えてくれるかも。毎日の装いまで自然とこなれて見えそうです。

クセを活かしたレイヤーボブ

こちらのボブは、ゆるやかなウェーブがやわらかい雰囲気。さりげなくレイヤーを入れて軽やかに仕上げています。クセを活かしたボブは、うねりや広がりが気になる大人世代にもぴったり。自然なくびれがこなれ感を演出してくれそうです。

ハイライトで動きをプラスしたレイヤーボブ

こちらは、@nodiss_miukさんが「表面のみハイライトをプラスして動きを感じるレイヤーボブに」と紹介しているヘアスタイル。顔まわりのレイヤーによって華やかさが演出されています。上品な仕上がりが大人女性の魅力を引き出してくれそうです。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@shimanaka_futur様、@urano_kazuyuki様、@nodiss_miuk様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri