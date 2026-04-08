開業1周年を迎えた｢ウォルドーフ･アストリア大阪｣開業1周年を記念したアフヌン&ディナー

ウォルドーフ･アストリア大阪は、2026年4月3日(金)に開業1周年を迎えます。ウォルドーフ･アストリアの象徴であるラウンジ＆バー ｢ピーコックアレー｣では祝宴が開催されました。そのときの様子を取材してきましたので紹介します。また、モダンフレンチ｢ジョリーブラッスリー｣では期間限定のアニバーサリーディナー、ラウンジ ＆バー｢ピーコック･アレー｣ではアフタヌーンティーも開催中です。

ウォルドーフ･アストリア大阪 開業1周年

2026年4月3日(金)に開業1周年を迎えた｢ウォルドーフ･アストリア大阪｣。祝宴が開催された29階にあるラウンジ＆バー ｢ピーコックアレー｣は眺めもよく、すてきな雰囲気です。

すてきな雰囲気の中、開業1周年をシャンパンタワーでお祝いしました。

また、世界のバーシーンを代表するニューヨークの名店｢Bar Goto｣のオーナーである後藤健太氏によるカクテルもふるまわれ、開業1周年にふさわしい特別な時間になりました。

開業1周年を記念したアフタヌーンティーも開催中

ラウンジ＆バー｢ピーコック･アレー｣では、2026年4月6日(月)から開業1周年を記念した期間限定アフタヌーンティーがいただけます。

ニューヨーク・マンハッタンの社交文化を体現する｢Elegance in New York Mode｣アフタヌーンティーは、特別感があります。また、メニューのイラストにもこだわりがつまっているので、ぜひ注目してくださいね。

｢エレガンス･イン･ニューヨーク モード(Elegance in New York Mode)｣

期間:2026年4月6日(月)～5月31日(日)

営業時間: 11:00～22:00(L.O. 21:30) ※アフタヌーンティー提供時間 11:30～19:00

料金:お1人様 12,000円(税込) オプションメニュー(2品) +4,000円

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開業1周年を記念した特別ディナーコース

ウォルドーフ･アストリア大阪の29階にあるモダンフレンチ｢ジョリー ブラッスリー｣では、開業1周年を記念した特別ディナーコースがいただけます。

春の食材を惜しみなく使用した全6皿の特別ディナーコースです。お料理だけでなく、ジョリー ブラッスリーから見渡せる開放感あふれるパノラマビューはすてきな景色です。お料理と一緒に景色も一緒に楽しんでくださいね。

開業1周年アニバーサリーディナーコース

開催日:2026年4月1日(水)～ 4月30日(木)

時間: 17:30～22:00(ラストオーダー21:30)

料金:お一人様 20,000円(税サ込)

【6品コース】

フォアグラとデコポン

オマール海老のポシェ ホワイトアスパラガス 文旦のベアルネーズソース 木の芽

トリュフとオニオングラタンスープ

甘鯛の鱗焼き 山菜 甘鯛のコンソメ チャイブオイル

七谷鴨胸肉のロティ モリーユ茸のファルシとドフィノア 春豆と鴨のジュ パセリのエッセンス

ジョリー ブラッスリー シグネチャーチーズケーキ 春柑橘のソース

特別な滞在時間を

ウォルドーフ･アストリア大阪の客室は、クラシックなアールデコ調の豪華さと伝統的な和の落ち着いたデザインが融合しています。

ベッド横にはアクセサリー入れがあり、快適に過ごせる気配りが嬉しいですね。

すべての客室が31階以上に位置しているので眺めもよく、特別な滞在時間に。

また、ホテル内にある厳選されたアート･コレクションもすてきです。ロビーを鮮やかに彩るアートやエレベーターホールにある洗練されたアートなどにも注目してみてくださいね。

いかがでしたか。開業1周年を迎えた｢ウォルドーフ･アストリア大阪｣。アニバーサリーを記念したアフタヌーンティーやディナーコースで、ますます注目度が高まってきます。

ぜひ、特別なひとときを過してみてくださいね。

取材協力/ウォルドーフ･アストリア大阪