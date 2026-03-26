シュガーバターの木 ソフトクリーム♡スイートポテト新作登場

あの人気ソフトクリームに新フレーバーが登場♡シュガーバターの木 ソフトクリームから、「ロイヤルのスイートポテト」とのコラボ味が発売されます。さつまいもの甘さとバターのコクが楽しめる贅沢な一品で、食べ応えも満点。ドライブ途中のご褒美にもぴったりな、注目の新作スイーツです♪

スイートポテト風の濃厚な味わい♡

「シュガーバターの木 ソフトクリーム ロイヤルのスイートポテト風」は620円（税込）。

九州産さつまいもペーストを使用し、自然な甘さとバターの芳醇なコクが広がる仕上がりに。まるでスイートポテトをそのままソフトクリームにしたような、満足感のある味わいが楽しめます。

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ザクふわ食感も魅力

トッピングには「シュガーバターの木」のシリアル生地を2枚使用。

そのまま食べてザクザク食感を楽しむのはもちろん、ソフトクリームにディップして味わうのもおすすめ。ふわっとしたクリームとの組み合わせで、唯一無二の“ザクふわ”食感を堪能できます。

販売店舗＆スケジュール

2026年4月16日（木）よりEXPASA海老名（下り）で販売開始（9:00～深夜2:00）。

那須高原サービスエリア下り線では4月17日（金）から（10:00～18:00）、南条サービスエリア下り線では4月21日（火）から（9:00～21:00）販売予定です。

※表示の価格は参考小売価格です。※販売時間や店舗は変更になる場合がございます。

ドライブのお供にぴったり

シュガーバターの木 ソフトクリームの新作は、スイートポテトの美味しさをぎゅっと詰め込んだ贅沢スイーツ♡サービスエリアでしか味わえない特別感も魅力です。

お出かけの合間に、ぜひこの季節限定の味わいを楽しんでみてください♪