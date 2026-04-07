【7位〜12位】4月8日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】双子座 総合運：★★★☆☆

会話の盛り上げ役になりそうな運気です。ふと思いついたことを言葉にすると、その場にいるみんなが楽しい気分になるでしょう。「これはタブーかも」と、考え過ぎないで。攻撃的な言葉を使わなければ、人を傷つけることはないはずです。



恋愛運

相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、1歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。



金運

基本的に金運は好調な日。ただ、｢なにがベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。



ラッキーアイテム：ボディソープ



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、1歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。金運基本的に金運は好調な日。ただ、｢なにがベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。ラッキーアイテム：ボディソープラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】乙女座 総合運：★★★☆☆

身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりとなにもしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。



恋愛運

特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。



金運

入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：猫のグッズ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

いろいろなこと、いろいろな人を大切に思う気持ちが、今日はグンと深まりそうです。そのなかでなにを、誰を優先するべきなのかを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。



恋愛運

本当に好きなのは誰か、今日は考えてしまうかもしれません。出会った人とのなかで、誰に惹かれているのか分からなくなってしまう可能性も。時間をかけて結論を出すつもりでいれば、しっかりと本音と向きあうことができます。



金運

ストレスがあるとついお金を使ってしまう…いつの間にか財布にレシートが溜まってしまう…。そんな金銭面での悪い癖に、｢またやってしまった｣と、感じそうな日。でも、真剣に考えれば改善するためのアイディアも湧いてきます！



ラッキーアイテム：ダイバーズウォッチ



ラッキーカラー：パープル

【10位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

普段は気があう人とも、今日は話の波長が合わないかも。相手を責めたり、自分が正しいと主張したりしないことが大切。「今日は、こういう日なんだな」と割り切ってしまえば、お互いを大切にしているのだと伝わりあいます。



恋愛運

今日は、恋の相手と距離を置きたくなるかも。どんな理由でもかまいませんから、ひとりで過ごすと伝えてしまうと〇。のんびりしながら相手を思い浮かべると、魅力を再発見しそうです。また、出会いは最初から深い話ができる人に注目して。



金運

親しい人から、お金の使い方や扱い方について厳しいことを言われるかも。ただ、相手はあなたを責めるつもりなど少しもありません。純粋な親切心や友情だと受け止めて。すると、お金に関する実力がUPします！



ラッキーアイテム：トランプ



ラッキーカラー：ライラック

【11位】牡牛座 総合運：★☆☆☆☆

ちょっとした食い違いから「許せない」と思うほど怒りが湧いてしまう、そんなことがあるかもしれない日です。意識的に人との距離を空けておくといいでしょう。ひとりの時間が長いほど、人との関わりも平和になります。



恋愛運

恋人との関わり方や出会いに対する行動など、自分のなかで「このままでいいのだろうか？」という疑問が生まれるかもしれません。結論を急ぐのはNG。変化や成長のためのヒントなのだと受け止め、自分にできることを考えてみて。



金運

自分よりも経験豊富な人から、お金に関するアドバイスをもらえそうな運気の日です。もしかしたら反感を覚える場面もあるかも。ただ、そこで話を終わらせず、最期まで聞いてみてください。最後には聞いてよかったと思えるでしょう。



ラッキーアイテム：パソコン



ラッキーカラー：ワインレッド

【12位】蟹座 総合運：★☆☆☆☆

目標達成に向けて、とことん自分を追い込める日です。それをストレスではなく充実感にするためには、休憩を挟みながら物事に取り組むのがポイント。また、ひと休みするときには、自分を労う気持ちを忘れずに。



恋愛運

ほかの人は気づいていない魅力を発見できそうな日。恋の相手に対して「素敵だな」と感じたら、真っ先に本人に伝えてください。その部分に気づいてもらえたということが、相手にとっては大きな喜び。関係も進展しそうです。



金運

きちんとお金のことを計画すると、金銭面について心が落ち着いていく日です。なににどれだけのお金を使うのがバランスがいいのか、それを改めて見直してみて。ただ、厳しすぎる計画を立てないことが大きなポイントです。



ラッキーアイテム：Tシャツ



ラッキーカラー：アイボリー