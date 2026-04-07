『桃太郎電鉄』で読むのが難しいと思う「北海道の物件駅」ランキング！ 2位「浜頓別」を抑えた1位は？【2026年調査】
SNSやネットニュースでユニークな地名が話題に上ることが多い昨今、意外な読み方をする駅名は知的好奇心を刺激する絶好のテーマです。鉄道ファンならずとも、画面上で慣れ親しんだあの地名が意外な読み方を持つことに、驚きを隠せない方も多いはずです。
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「桃太郎電鉄の物件駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「北海道の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「北海道は独特な読み方をするものが多いから」（40代女性／神奈川県）
「地元の人にしか読めなさそう」（40代男性／千葉県）
「初めて見る漢字が含まれているためです」（20代女性／栃木県 ）
▼回答者コメント
「あて字なのか、普通に読むのか分からないので難しい」（40代女性／神奈川県）
「読み方の予想が全くつかない」（30代女性／東京都）
「4文字っていうのも珍しいし、単体では読めるのにくっつけると読めないからです」（20代女性／福島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「桃太郎電鉄の物件駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「北海道の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：浜頓別／67票2位にランクインしたのは、オホーツク海に面した「浜頓別（はまとんべつ）」です。かつては国鉄天北線が通っていた地域の拠点で、白鳥の飛来地として知られる「クッチャロ湖」を擁する自然豊かな町です。初見では「はま……？」と読みあぐねる難読地名ですが、桃鉄ファンにはおなじみの駅となっています。
▼回答者コメント
「北海道は独特な読み方をするものが多いから」（40代女性／神奈川県）
「地元の人にしか読めなさそう」（40代男性／千葉県）
「初めて見る漢字が含まれているためです」（20代女性／栃木県 ）
1位：音威子府／131票圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは「音威子府（おといねっぷ）」でした。北海道で最も人口が少ない村として知られ、特産の「音威子府そば」は真っ黒な麺が特徴の名物です。アイヌ語に由来する複雑な漢字の組み合わせは、まさに北海道難読駅の代表格。桃鉄のプレイを通じてこの読み方を覚えたという人も多いのではないでしょうか。
▼回答者コメント
「あて字なのか、普通に読むのか分からないので難しい」（40代女性／神奈川県）
「読み方の予想が全くつかない」（30代女性／東京都）
「4文字っていうのも珍しいし、単体では読めるのにくっつけると読めないからです」（20代女性／福島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)