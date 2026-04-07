自宅の台所で大活躍！買ってよかった「山崎実業」便利アイテム＆正直レビュー

「こんなのが欲しい」と思って検索すると、だいたい山崎実業の商品にたどり着く……そんな経験、ありませんか？ わが家も例にもれず、気づけば家の中は山崎実業のグッズだらけ。「こんなにあったの？」と自分でも驚いてしまいました。

そこで今回は、人気ブランド「tower」を中心に、わが家のキッチンで実際に使っている山崎実業のアイテムを11点紹介します。気になる点は正直に記しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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素敵なキッチンや、使えるキッチン道具を紹介しているウェブマガジン『台所図鑑』の運営をしている三田みどりさん。普段の連載では、読者アンケートで集まった多くの声をもとに、買って良かった／使いこなせなかったキッチンアイテムなどをご紹介いただいていますが、今回は三田さんご自身の「買ってよかったキッチングッズ」を教えてもらいました。

冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L

本体は置いたまま、レバーを上げ下げするだけで飲み物を注げます。縦長のポットと違って口が広く、角や側面まで無理なく洗えるのが感動ポイント。もちろん食洗機にも対応しています。

唯一気になるのは、注いだあと蛇口から水滴が落ちること。私はキッチンペーパーを敷いて対策しています。

マグネットレンジフードフック

壁面収納より掃除がラクなので、ズボラさんにもぴったり。

コンロ上に調理器具を吊り下げることに抵抗がないわけではありませんが、ワンアクションで取れる手軽さを優先しました。

立って置ける しゃもじ スリム

「しゃもじ 吊り下げ 黒」で検索して、一番上に出てきたのがこれ。とくにこだわって選んだわけではありませんが、スリムな形状でごはんをよそいやすく、使い勝手は上々です。

立てて置けるだけでなく、調理台を汚さないよう浮かせて置けるのも便利。さすが山崎実業、よく考えられているなあと思います。

マグネットシリコーン鍋つかみ

以前は布製の鍋つかみを使っていたのですが、取り切れないシミが残ってしまい、引っ越しを機に処分しました。シリコーン製ならスポンジでゴシゴシ洗えるし、なんとなくかっこいいし……と購入。

調理中はレンジフードやキッチンパネルに、使わないときは冷蔵庫横に付けています。

ただ、シリコーン製なので油汚れが残りやすいのが少し気になります。次に買うときは、もう少しよく考えて選ぶかもしれません。

マグネットスパイスボトル（各サイズ）

スパイス類はコンロ付近に置きたかったのですが、どこにもスペースが余っていませんでした。どうにか知恵を絞り、フロアキャビネットのインナー引き出しの側板を使ってマグネット収納することに。

側板はマグネット対応ではないので、幅広のマスキングテープで養生したあと、両面テープでマグネットシートを貼り付けています。

密閉 シンク下米びつ 5kg 計量カップ付

以前は計量タイプを使っていました。レバーを押すだけで1合のお米が落ちるのですが、押す→1合分が落ちる→レバーが戻る という流れに少し時間がかかるのです。6合ならそれらが6回続くことになり「自分ですくったほうが早いかも」と感じてしまいました。

その点、この米びつはシンプルで使いやすい。パーツが少なくシンプルな形状なので、丸洗いもラクですし、すぐに乾いてくれます。

ディッシュストレージ

取り出しやすく、シンプルに収納できればと思って選びました。ただ最近、豆皿を買い足したい欲がすごいので、いろいろ増えてきたら収納方法を変えるかも。それもまた楽しみです。

包丁＆まな板スタンド（Plate／プレート）

薄手と厚手のまな板を両方置けるスタンドを探していました。さらに包丁も一緒に収納できるとなると、意外と選択肢が少なく、ようやく見つけたのが山崎実業の別ブランド・Plateの商品です。

「欲しいものはだいたい揃っている」というイメージのtowerでは見当たらなかったものが、山崎実業の別ブランドにあり、妙に感心したのを覚えています。

シンク下 伸縮鍋蓋＆フライパンスタンド

設置幅を約45〜82cmに調整できるうえに、可動式の仕切りと取っ手ホルダーが付いていることが決め手になり購入しました。サッと取り出せる手軽さと、キャビネット内を有効活用できるところが気に入っています。

ただ、スタンドはとても軽いため、出し入れのときに鍋が引っかかるとずれることがあります。可動式の仕切り（ワイヤー）もややぐらつきやすく、ほかにいいものがあれば買い替えるかもしれません。

分別ゴミ袋ホルダー（LUCE／ルーチェ）

5年ほど前から愛用しており、引越しを機にもう1つ買い足しました。フタ・3本の支柱・上下の枠だけで構成されたシンプルな作りで、一般的なゴミ箱に比べてとても軽いのが特徴です。お手入れがしやすく、ゴミ袋の交換もスムーズ。使わないときはコンパクトにしまえるのもありがたいポイントです。

縦開き・横開き・スリムの3タイプがあり、スリム以外はカラー展開も豊富（別注カラー含む）。あまりに便利なので、友だちにもついおすすめしてしまっています。

キッチン棚下ゴミ袋ホルダー

ゴミ箱の上のスペースを有効活用したくて、このタイプを選びました。本来はストッパー付きで袋を1枚ずつ引き出せる仕様ですが、さまざまなサイズの袋をまとめて入れているため、私は外して使っています。

同じような形状のものは100均や他社にもありますが、こちらは粉体塗装されたスチール製で安っぽさを感じません。作りもしっかりしていて、とても満足しています。

※当記事は、WEBサイト「台所図鑑」がまとめた記事コンテンツです。紹介した商品や効果は使用環境などで異なり、保証するものではありません。ご購入の際は、各商品の公式情報やレビューなどをご確認のうえでご判断ください。

「もっと早く買えばよかった」台所マニアが選ぶ「買ってよかった愛用キッチングッズ」