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意外と知らない？スマホ画面に表示されたQRコードを読み取る簡単な裏ワザ【LINE専門家ひらい先生が解説】

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生(平井友裕)が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」にて「画面内QRを読み取る正しい方法 | LINE(ライン)のQR読み取りも簡単」と題した動画を公開した。友人からLINEで送られてきたり、SNSの投稿で見つけたりした「スマートフォン内に保存されているQRコード画像」を、別の端末を使わずに読み取る実用的なテクニックを紹介している。



お店の公式アカウントの登録を促す画像など、QRコードがスマートフォン上に表示される場面は日常的に多い。目の前にあるQRコードはカメラで読み取れても、自分のスマートフォンの画面上に表示されたQRコードの読み取り方については「意外と知らない人も多い」とひらい先生は指摘する。動画では3つの解決策を提示し、その中から最も身近な「LINEアプリ」を使った手順を丁寧に解説した。



具体的な操作手順として、まずは送られてきたQRコードの画像を自身のスマートフォンに保存しておく。その後、LINEの「ホーム」画面を開き、画面右上にある人型のアイコンにプラスマークがついた「友だち追加」ボタンをタップする。続いて「QRコード」の項目を選択すると、読み取り用のカメラが起動する。



ここからが重要なポイントとなる。カメラで直接何かを写すのではなく、画面内にある写真のアイコンをタップする。するとスマートフォンの画像フォルダが開くため、先ほど保存したQRコードの画像を選択する。無事に画像が読み込まれると、画面の上部に読み取ったURLが表示され、それをタップするだけで指定のページへ簡単にアクセスできるという仕組みだ。



家族や友人から送られてきた情報や、SNSで見つけたお得な情報なども、この手順を覚えておけば別のスマートフォンやタブレットを用意することなく確認できる。日常的に利用するLINEの基本機能を活用するだけで、スマートフォンの操作がより一層スムーズなものになりそうだ。