【Amazon：DIWANGUS レーシングコックピット セール】 セール期間：4月7日0時～4月20日23時59分

Amazonにて、DIWANGUSのレーシングコックピットがセール価格で販売されている。セール期間は4月20日23時59分まで。

本製品は、Logitech（G923、G920、G29、G27、G25）やThrustmaster（T300RS GT、T300RS、T300 Ferrari、TX、T-GT、TS-PC、TS-XW、T150、T80、T248、T248X、Ferrari 458、TMX、TMX PRO）など多数のモデルに対応。

PS5、PS4、Xbox One、PC用ゲームプラットフォームにも適合する。ただし、ステアリングホイール、ゲームペダル、トランスミッションは含まれていない。

レーシングホイールスタンドは、高級アルカンターラ素材を使用し、通気性が良く長時間でも快適に使用できる。高い耐摩耗性と摩擦係数でスリップを防止し、人体工学デザインで腰をサポートする。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。