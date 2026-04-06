『呪術廻戦』×「ジョイフル」がコラボ！ 黒閃3連撃をイメージしたメニューやノベルティなど展開へ
ファミリーレストランの「ジョイフル」は、4月14日（火）15時00分から、TVアニメ『呪術廻戦』とのコラボキャンペーンを、全国の店舗で実施する。
【写真】虎杖の爆発力を表現！ “黒閃”3連撃をイメージしたグリルコンボなど展開メニュー一覧
■第1弾は全7品が登場
今回第1弾と第2弾に分けて開催されるのは、作品の世界観に満ちたコラボメニューが楽しめる期間限定のキャンペーン。
全期間販売メニューには、3種類の肉を盛り合わせたボリューム感で爆発力を表した「虎杖悠仁の『黒閃』3連撃コンボ」をはじめ、「伏黒恵の豚肩ロースのポークジンジャー」や「脹相お兄ちゃんの鉄板ナポリタン」、「乙骨とリカのパンケーキ」の4品がそろう。
また第1弾限定メニューとして、ハンバーグを2段重ねにした「禪院真希のジャンクハンバーグ」、京風出汁とみぞれあんで表現した「禪院直哉のチキン竜田揚げ京風みぞれおろしあんかけ定食」をラインナップ。デザートには、クリーミーな食感と滑らかな口溶けが楽しめる「羂索の『呪霊玉』のストロベリーアフォガード」が用意される。
さらに、コラボメニュー1品注文につき「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼント。加えて、クリアファイルが3枚もらえる「ジョイフル×呪術廻戦 オリジナルオードブル」や、冷凍商品「おうちdeジョイフル」のノベルティ、店頭に設置されるコラボ記念パネル、一部店舗では数量限定の「オリジナルカプセルトイ」も楽しめる。
なお本キャンペーンの開催期間は、第1弾が4月14日（火）15時00分〜5月12日（火）15時00分、第2弾が5月12日（火）15時00分〜6月9日（火）15時00分となっている。
【写真】虎杖の爆発力を表現！ “黒閃”3連撃をイメージしたグリルコンボなど展開メニュー一覧
■第1弾は全7品が登場
今回第1弾と第2弾に分けて開催されるのは、作品の世界観に満ちたコラボメニューが楽しめる期間限定のキャンペーン。
全期間販売メニューには、3種類の肉を盛り合わせたボリューム感で爆発力を表した「虎杖悠仁の『黒閃』3連撃コンボ」をはじめ、「伏黒恵の豚肩ロースのポークジンジャー」や「脹相お兄ちゃんの鉄板ナポリタン」、「乙骨とリカのパンケーキ」の4品がそろう。
さらに、コラボメニュー1品注文につき「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼント。加えて、クリアファイルが3枚もらえる「ジョイフル×呪術廻戦 オリジナルオードブル」や、冷凍商品「おうちdeジョイフル」のノベルティ、店頭に設置されるコラボ記念パネル、一部店舗では数量限定の「オリジナルカプセルトイ」も楽しめる。
なお本キャンペーンの開催期間は、第1弾が4月14日（火）15時00分〜5月12日（火）15時00分、第2弾が5月12日（火）15時00分〜6月9日（火）15時00分となっている。