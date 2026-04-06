妊娠中の妻を裏切った代償…不倫相手と火花散る修羅場へ!?逃げ場を失った夫に突きつけられた現実…!!【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
mamagirlにて2024年11月に「夫が後輩女子と不倫!?」が公開されて、ネットで注目を集めている。妊娠中の妻が最近、夫の様子を疑い出し、夫の社用携帯で不倫が発覚したというエピソードだ。プロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のわかまつまい子(@maiko_han_yade)さんに、本作を描いたきっかけや苦労した点などについてインタビューした。
SNSで話題の本作「夫が後輩女子と不倫!?」は、mamagirl編集部の梅田さんが知人の実体験をもとにプロットを手がけた作品だという。知人は未婚だったが、同棲中の彼氏が社用携帯を使い同僚と浮気していたそうで、「社用携帯ならパートナーに盗み見されにくく、こうしたパターンの不倫もあることを、注意喚起の意味も込めて知ってほしいと思った」と、本作誕生のきっかけを振り返る。
作画を担当したわかまつまい子さんは、制作での苦労は特にないとしつつも、「唯一あるとしたら、お腹に赤ちゃんがいる妻そっちのけで、不倫に走った男心が全く理解できない点です。つわりやら腰痛やら日々の大変さを味わわせてやりたいです！」と率直な思いを明かしてくれた。
また梅田さんは、妊娠中の不倫は特に悪質で、「妻やお腹の赤ちゃんだけでなく、社用携帯の不正使用により会社も裏切っている」と指摘する。さらに、「どれほど大変な思いをして我が子をお腹の中で育てているのか、身をもって知ってほしいですね！妊婦のつらさを体感したら、不倫しようなんて気持ちは微塵も思わないでしょうから」と語る。
妻と不倫相手の口論シーンについて、わかまつさんは、不倫相手とは関わりたくないとしながらも、「思ったことをバシバシぶつけ合い自分を剥き出しにできるのが羨ましくも思いました」と明かし、現実に起こり得るのかは疑問とのことだ。最後に、「SNSで育児や家事でお疲れのママがクスッと笑えるギャグ要素たっぷりの作品をお届けしています！今後も続けていきたいです」と意気込みも語ってくれたわかまつさん。笑いを欲しているママさんは必見！ぜひ、読んでみてほしい。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/わかまつまい子(@maiko_han_yade)
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