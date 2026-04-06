高橋彩華がトップ3入り 菅楓華は1位浮上【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー第5戦「ヤマハレディースオープン葛城」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
【写真】“モンスターバイク”に乗ってゴキゲンな高橋彩華
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でツアー3勝目を果たした高橋彩華が300ptを獲得。今季通算を428.75ptとして、13位から3位にジャンプアップした。菅楓華は単独4位に入って105ptを加算。昨季の年間女王・佐久間朱莉との入れ替わりで1位（664.33pt）に浮上した。高橋とのプレーオフで敗れた荒木優奈と仲村果乃は、ともに157.5ptを獲得。それぞれ11位（202.82pt）、12位（171.1pt）に順位を上げた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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