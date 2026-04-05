SNSでバズり中のTFIT 3色コンシーラーを徹底レビュー♡カバー力の秘密を公開

最近、SNSを開けば必ずと言っていいほど目にする「TFIT(ティーフィット)」のコンシーラー。あまりのバズりっぷりに、「本当にそんなに隠れるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。実は私もその一人。今回は、私が実際に購入して手放せなくなった「02 ウォーム」を徹底レビューします♡色彩検定1級の視点から、使い分け術や密着感の秘密を余すことなくお届けします。

自分だけの色を作れる?TFIT 3色活用術♡

TFIT / カバーアッププロコンシーラー

価格：1,650円(税込)

今、韓国のみならず日本のSNSでも「神コンシーラー」として話題を独占しているのが、このTFIT(ティーフィット)のコンシーラーです。

1つに3つの絶妙なカラーが収まっており、これ1つでクマ・シミ・ニキビ跡といったあらゆる肌悩みをカバーできるのが最大の魅力♡

単色使いはもちろん、自分の肌色に合わせて混ぜて使うこともできるので、どんな肌トーンの方でも「自分にぴったりの色」を作ることができるんです。

さらに、時間が経ってもヨレにくく、塗りたての美しさをキープしてくれる圧倒的な密着力も人気の秘密。今回は、そんな実力派アイテムの魅力を深掘りしていきます♡

rmsbeautyアイシャドウパレット新作♡4色で叶う印象的な美まなざし

美容液成分66%配合♡メイクしながら肌ケア

このコンシーラーの驚くべき点は、単なるカバー力の高さだけではありません。なんと、成分の66%以上がスキンケア成分で構成されているんです♡

メイクをしながら肌を労わることができるので、長時間つけていても乾燥しにくく、しっとりとした美しさが続きます。さらに低刺激テスト済み(※)で、デリケートな敏感肌の方でも使いやすい処方になっているのが嬉しいポイント。

「隠したいけど肌荒れが心配……」という方の味方になってくれる、まさに美容液感覚のコンシーラーです♡

(※)すべての方に刺激が起きないわけではありません。

イエベさん必見♡02ウォームは馴染み抜群

TFITのコンシーラーはカラー展開が豊富ですが、中でも「02 ウォーム」は、健康的な肌色のイエベさんに特におすすめしたいパレットです♡

明るめのナチュラルベージュ、影色にぴったりのディープベージュ、そしてクマを飛ばしてくれるピーチベージュの3色がセットされています。22号から23号あたりの肌色の方に馴染みやすく、浮きにくいのが嬉しいポイント。

単に隠すだけでなく、シェーディングやハイライトとしてもマルチに活躍してくれる最強パレットなんです。

【スウォッチ】肌悩みに合わせて使い分ける

実際に肌にのせてみると、テクスチャーのなめらかさに驚きます。パレットの3色にはそれぞれ役割があり、これらを使い分けることで理想のベースメイクが完成するんです♡

①ナチュラルベージュ：肌全体のトーンを整えるので、広範囲のシミ隠しやベースの代わりとしても優秀。

②ディープベージュ：少し暗めのトーンで、ニキビ跡のカバーや、フェイスラインのシェーディングに。

③ピーチベージュ：絶妙な血色感を与えるので、頑固な青クマのカバーや、チークとしても活用できる万能カラー♡

【検証】濃いシミもなかったことに?カバー力

コンシーラーで一番気になるのが、やっぱり「隠す力」ですよね。実際に、一番隠しにくい茶色い濃いシミを想定して検証してみましたが、結果は見ての通り♡

ひと塗りで境界線が分からなくなるほど、驚きのカバー力を発揮してくれました。厚塗り感が出にくいのに、しつこい肌悩みもしっかりと「なかったこと」にしてくれるのは、高密着なテクスチャーのおかげ。

指でトントンと馴染ませるだけでピタッと止まって動かないので、時間が経っても浮いてくる心配がありません。

【実践】小鼻の赤みやくまもこれひとつで解決

実際に顔に使用してみると、その馴染みの良さに改めて感動しました。小鼻の気になる赤みやくすみが、薄膜なのにピタッと隠れています♡

目元の頑固なクマには、ピーチベージュを軽く仕込むだけで、疲れ顔が一気に明るい印象に。

さらに、ディープベージュをフェイスラインに薄くのせることで、自然な影が生まれて小顔効果まで狙えるんです。朝の忙しい時間でも、トントンと叩き込むだけでプロ級の仕上がりに。

夏も安心♡水に強いウォータープルーフ処方

驚きのカバー力に加えて、実はウォータープルーフ・スウェットプルーフ処方なのも大きな魅力。汗や水に強いので、これからの暑い季節やレジャーシーンでも心強い味方になってくれます♡

さらに使い勝手を良くするコツは、指先などで少し温めてから使うこと。体温で温めることでテクスチャーがとろけて肌への密着度がさらにアップするんです。

このひと手間で、よりムラのない綺麗な仕上がりが叶いますよ♡

全5色からあなたにぴったりの自分色を見つけよう

今回紹介した「02 ウォーム」以外にも、TFITのコンシーラーは全5色の豊富なバリエーションが揃っています。

色白さん向けのカラーから、肌のトーンに合わせた絶妙な色味が展開されているので、きっとあなたにぴったりのカラーが見つかるはず♡

1つ持っておくだけで、日々のメイクのクオリティが格段に上がる「神アイテム」。ぜひチェックして、自分史上最高の「隙なし美肌」を手に入れてくださいね♡