島の風と海に癒やされて。東京から55分の八丈島が働く女子のリフレッシュ旅におすすめだった

疲れたとき、なんとなく「島に行きたいな」って思うことはありませんか？

どこまでも広がる海、ゆっくり流れる時間、南国っぽい植物……。仕事やタスクに追われる日々の中で、非日常を味わえる場所でちょっとだけ休憩したいと感じている方も多いのではないでしょうか。

セレブ気分を味わえるザ・リゾート地への旅もいいけれど、旅疲れしやすい年齢にもなってきたし、予定を詰め込みすぎずにゆっくりのんびりするのもありかも。

そんな気分に背中を押されて、今回は1泊2日で八丈島へ行ってきました！ 絶景やグルメ、温泉など見どころが満載の八丈島で過ごす1日目の様子をお届けします。

■羽田空港から飛行機で55分。あっという間に東京から一番近い南国に到着！

八丈島は、東京から南に約286kmに位置する伊豆諸島南部の離島。「八丈ブルー」と呼ばれる青い海と南国気分を味わえる自然に囲まれた南の島ですが、実は羽田空港から空路約1時間で訪れることができます。

1時間足らずで到着できることに加え、ANAの定期便が1日3便運航しているので予定を組みやすいのもうれしいポイント。今回は12時過ぎに羽田を出発する便に搭乗しましたが、13時には八丈島に到着。朝が苦手な人でもゆったり出発できるのが大変ありがたいです。

飛行機を降りると、島のシンボル「八丈富士」がお出迎え。なだらかで木が生えていない山肌の様子に、海底火山が接合してできたという八丈島の歴史を感じます。道路沿いにはヤシの木がたくさん生えていて、東京出発から1時間も経っていないとは思えない景色に気分は一気に南国モードに。

■自由気ままに過ごす牛たちに癒やされて。島カフェではプリンのなめらかさに感動

まずは、八丈富士の中腹に広がる「ふれあい牧場」に行ってみることに。

標高854mの八丈富士の七合目に位置するふれあい牧場は、牛たちがすぐ近くに放牧され、背景には海と三原山が広がる絶景スポット。広い空のもとで放牧される牛たちの様子に、東京から1時間でこんな景色に出会えるとは……と、感動でしばらくぼーっとしてしまいました。「常春の島」とも呼ばれる八丈島は温暖な気候が特徴で、風もとても気持ちいいです。

壮大な景色の中で牛たちはのんびり、うとうと。自由気ままな様子を見ていると、悩んでいたこともどこかに溶けていきそうです。

また、展望台へと続く大きな道は写真撮影にもおすすめのスポット。開けたロケーションならではの開放感があり、歩くだけでも気分が高まります。ぜひ海と山々の美しい風景を背景に写真を撮ってみてくださいね。

ふれあい牧場

住所：東京都八丈町大賀郷5627-1

営業時間：9:00〜16:00

https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/sankan/sankan_fureai.html

牧場で好きなだけのんびりしたら、小腹を満たしに島カフェへ。「八丈島ジャージーカフェ」では、プリンやソフトクリームなどジャージー牛乳を使った様々なスイーツを販売しており、八丈島で放牧された牛乳の豊かな甘みを味わうことができますよ。

大人気のプリンは優しい甘さで、クリームのようななめらかさにびっくり。こちらは八丈島乳業の直営カフェで、八丈島ジャージー牛乳の生乳の風味が生かされているのだとか。カフェの隣にはスーパーもあるので、島ならではの個性的な食材を購入してみるのもおすすめですよ。

八丈島ジャージーカフェ

住所：東京都八丈島八丈町大賀郷2370-1

営業時間：10:00〜17:00

https://www.hachijo-milk.co.jp/jerseycafe

■海を見ながら浸かる温泉は格別

おいしいスイーツでおなかを満たしたら、温泉でさらに自分を甘やかしていきましょう。旅といえばやっぱり温泉！ 実は八丈島には温泉施設が6箇所もあり、湯めぐりも楽しめる島なんです。

今回伺った末吉温泉「みはらしの湯」は太平洋が見渡せる露天風呂が絶景の展望温泉。180°のオーシャンビューを見ながらゆっくりと日ごろの疲れをとることができ、夜は満点の星空も眺められるそう。入浴料は500円と、ワンコインで楽しめるのも魅力的です。

水平線を眺めながらちょうどよい湯加減のお風呂に浸かっていると、心も体も解きほぐされていくよう……。常に何かに追われている日常を忘れて、贅沢な時間を過ごすことができました。

末吉温泉「みはらしの湯」

住所：東京都八丈島八丈町末吉581-1

営業時間：10:30〜21:30（入21:00まで）

https://www.town.hachijo.tokyo.jp/onsen/miharashi.html

■ぷりぷりの海の幸がおいしい！ 夜は島グルメを楽しむ

島旅で外せないのが、その土地ならではの島グルメ。豊かな自然に囲まれた八丈島でも、近海で獲れた海の幸や島の果物を使ったスイーツ、島酒などたくさんの個性的な郷土料理を楽しむことができます。

今回は、島の食材を活かした料理が自慢の「粋や」さんにお邪魔することに。地元の居酒屋だと、常連の方でいっぱいかな？ と少しドキドキしていましたが、ゆったりとした空間の店内で女将さんがあたたかく迎えてくれました。

最初にいただいたのは、醤油ベースのタレに漬けてヅケにした旬の魚と、甘めの酢飯、カラシを合わせた「島寿司」。新鮮な魚介はねっとりとした食感で、甘めのシャリ、カラシとのバランスが絶妙です！ 岩海苔など、江戸前寿司ではあまり見ない食材にも心が躍ります。

厳選された海の幸はお刺身でも登場。わさびではなく、ぴりっと辛い島唐辛子を付けていただくのが八丈島流なんだとか。弾力のあるお魚に唐辛子の辛さがアクセントになって、やみつきになる味わいでした。

また、島で収穫されたレモンを使ったサワーなど、果物がおいしい八丈島ならではのお酒は女子旅にぴったり！ ぜひ店員さんにおすすめを聞いてみてくださいね。

粋や

住所：東京都八丈島八丈町大賀郷2434-3

営業時間：17:30〜22:00（21:00LO）

https://www.hachijo.gr.jp/restaurant/ikiya/

■のんびり流れる島時間に身を任せて、心をゆるめてみて

八丈島に到着したのは午後でしたが、忘れたくない景色をたくさん見ることができた1日になりました。ちゃっかりと観光スポットは巡っていますが、どの場所も時間がゆったりと流れていて、どこか心が落ち着く雰囲気だったのが印象的です。

普段は暇があればすぐにスマホに手を伸ばしてしまう筆者ですが、八丈富士を見ながら目的地を決めずにてくてく歩いたり、名もなき海岸で海を眺めてみたりする時間の中で、少し自分の心を開放してあげることができました。皆さんもぜひ、穏やかな島の空気を感じてみてくださいね。

（取材・文：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）