理性よりも“本能”で惹かれる。男性が本命を「追いかけたくなる瞬間」
男性には「この子を絶対に落としたい！」とスイッチが入る瞬間があるんです。そこで今回は、男性心理を利用して、彼の追いかける気持ちを引き出す方法を紹介します。
ライバルの存在を意識したとき
男性は本命の女性が他の男性から注目されていると気づいた瞬間、急に恋のスイッチが入ることがあります。「あれ？彼女、あの男とも仲いいの？」という状況に直面すると、それまで慎重だった男性も「他の男に取られる前に動かないと！」という気持ちが湧き上がるというわけ。ただし、露骨すぎると逆効果になることもあるので、自然な形で"人気がある自分"をさりげなく見せるのがコツです。
簡単には落とせないと感じたとき
意外かもしれませんが、たまに誘いを断ることも彼の恋心を燃え上がらせる効果があります。「いつでも会えると思っていた女性」が「今日は無理かも」と言うと、男性は「なぜ？他に予定があるの？」と急に気になり始めるもの。特に普段から優しい女性が、たまに「今日は友達と約束があるから」と断ると、男性の中で「簡単に落とせる相手ではない」という認識が生まれ、価値が高まります。
女性から必要とされていると実感したとき
男性は本来、女性に頼られることで自信と責任感が芽生えます。「この問題、あなたしか解決できないの...」と特別感を持たせながら頼ると、男性は「自分が必要とされている」と実感し、一気に本気モードに。特に彼の得意分野で助けを求めると効果的です。
恋はときに駆け引きも必要。ぜひ今回紹介した瞬間を演出して、男性の「追いかけたい」という気持ちを引き出してみてくださいね。
🌼本気で好きだからこそ。男性が本命だけに見せる「特別な気遣い」