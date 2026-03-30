ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「別れないなんてつまらないの…」会社のママ友は別れさせ屋だった!?… 「別れないなんてつまらないの…」会社のママ友は別れさせ屋だった!? 次々にシンママが増えていく職場に違和感 「別れないなんてつまらないの…」会社のママ友は別れさせ屋だった!? 次々にシンママが増えていく職場に違和感 2026年3月30日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「大人と話したい」。その一心でパートを始め、そして実際によき話し相手ができたのですが…。職場の人がまたひとり、またひとりとシンママになっていく…。これって偶然？気になりつつも、孤独な日々のなかでやっと見つけた“自分の居場所”に固執していってしまうのです…！>>【まんが】私を救ったママ友の狙い(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】私を救ったママ友の狙い 「受付なんて仕事じゃないだろ」夫の一言に妻は言葉を失う…見下す発言の数々【夫から脱却できますか？ Vol.11】 息を吐くように嫌味を言う義妹、もう言い返す気にも…【私が義妹と縁を切った理由 Vol.11】