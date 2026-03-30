歌手の和田アキ子（75）が29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。同日最終回を迎えたTBS系のMC番組「アッコにおまかせ!」について語った。

世間に叩かれるのが嫌で、ネットの反応も気にしていた和田。この日VTR出演した出川哲朗によれば、和田は23年に入院したときに「（アッコにおまかせ!を）1回休んで次週にすぐ復帰して“大げさ”だなって叩かれるのが嫌」とこぼしていたという。これについて和田は「言われるならジッとしておいたほうがいいと思った。車椅子やし“そこまでして出るか？”って言われるの嫌。でも出川が“こういう時こそ出ましょうよ”って」と背中を押してくれたと明かした。

世間の声に悩みながらも40年出演し続けた和田。番組の終了について「これは正直、長い間やってると老害じゃないけど、言葉を間違えると揚げ足をとられる。嫌だなと。30周年が終わったときに、マネジャーと“そろそろかな”って。40周年経ったらやめようかと」と話し合っていたと告白。

「私は背中叩かれるのは嫌。私にもプライドがある。叩かれる前に自分で発表したいと。あんまりプライドないけど、不良の私が許さない。それは絶対嫌だった」と語った。