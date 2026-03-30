「ワンピース」＜エルバフ＞編、ABEMAで最新話無料配信決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『TVアニメ「ワンピース」＜エルバフ＞編』を４月11日（土）から毎週土曜日夜10時より無料配信する。
TVアニメ「ワンピース」は、『週刊少年ジャンプ』にて1997年より連載中の尾田栄一郎による大人気漫画を原作としたアニメ作品。悪魔の実を食べてゴム人間となった主人公・モンキー・D・ルフィが“麦わらの一味”の仲間たちとともに“海賊王”を目指して大海原を冒険する物語が描かれる。TVアニメは1999年の放送開始以降、25年以上にわたってシリーズが展開。数多くの劇場版も制作され、2022年公開の第15作『ONE PIECE FILM RED』では、全世界興行収入シリーズ歴代最高を更新。世代や国境を超えて長年にわたり愛され続けている。2026年４月からは、待望の新章＜エルバフ＞編が放送開始。“巨人族の国”エルバフを舞台にルフィたちの新たな冒険が描かれ、物語の核心に迫る重要な新章に注目が集まっている。
このたび「ABEMA」のTVアニメ「ワンピース」チャンネルにて、４月11日（土）から毎週土曜日夜10時より『TVアニメ「ワンピース」＜エルバフ＞編』最新話の無料配信が決定。また、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」では、４月９日（木）から毎週木曜日昼12時より配信開始。最新話までいつでも見放題で楽しめる。
なおTVアニメ「ワンピース」チャンネルでは、ルフィの冒険の始まり「東の海（イーストブルー）編」から「エッグヘッド編」までを毎日無料配信中。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
TVアニメ「ワンピース」は、『週刊少年ジャンプ』にて1997年より連載中の尾田栄一郎による大人気漫画を原作としたアニメ作品。悪魔の実を食べてゴム人間となった主人公・モンキー・D・ルフィが“麦わらの一味”の仲間たちとともに“海賊王”を目指して大海原を冒険する物語が描かれる。TVアニメは1999年の放送開始以降、25年以上にわたってシリーズが展開。数多くの劇場版も制作され、2022年公開の第15作『ONE PIECE FILM RED』では、全世界興行収入シリーズ歴代最高を更新。世代や国境を超えて長年にわたり愛され続けている。2026年４月からは、待望の新章＜エルバフ＞編が放送開始。“巨人族の国”エルバフを舞台にルフィたちの新たな冒険が描かれ、物語の核心に迫る重要な新章に注目が集まっている。
なおTVアニメ「ワンピース」チャンネルでは、ルフィの冒険の始まり「東の海（イーストブルー）編」から「エッグヘッド編」までを毎日無料配信中。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション