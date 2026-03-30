開催：2026.3.30

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 9 - 7 [エンゼルス]

MLBの試合が30日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとエンゼルスが対戦した。

アストロズの先発投手は今井達也、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。

2回裏、9番 クリスチャン・バスケス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 2-0 LAA、2番 ヨルダン・アルバレス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 3-0 LAA、3番 イサク・パレデス 3球目を打ってサードゴロ しかしサードが悪送球でアストロズ得点 HOU 4-0 LAA

3回表、4番 ホルヘ・ソレア 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 HOU 4-3 LAA、6番 ジョ・アデル 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 HOU 4-4 LAA

4回表、1番 ザカリー・ネト 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 HOU 4-6 LAA

5回裏、7番 クリスチャン・ウォーカー 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 6-6 LAA

8回裏、3番 イサク・パレデス 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 8-6 LAA、4番 ホセ・アルテューベ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 9-6 LAA

9回表、3番 ノーラン・シャヌエル 4球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 HOU 9-7 LAA

試合は9対7でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのアラン・ブルボーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのドルー・ポメランツで、ここまで0勝1敗0S。アストロズのキングにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-30 06:32:24 更新