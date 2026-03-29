暖かくなって春服へ衣替えをする人も多い季節です。「年齢を重ねるにつれて着なくなった服が増えた」と話すのは、北海道在住・ミニマリストブロガーの本多めぐさん。重いコートや胸元のあいたトップスなど、50代で「手放したい」と感じた服の例と、捨てるか迷ったときの対処アイデアを紹介します。

年齢を重ねて「出番のない服」が出てきた

50代になり、すてきだけれども着る出番のない服が出てきました。たとえば、

【写真】50代であまり着なくなったスーツ

・ひざ上丈のスカートや胸元のあいたトップス

・細身なデザインで体のラインを拾う服

・かっちりしたスーツやタイトスカート、結婚式用のセレモニー服

など若いイメージのある服は、着るのに勇気が必要になったのです。

また、服の重さも気になり始めました。ウールのコートや、ずっしりとしたセーター、バッグも重いものは敬遠しがちに…。在宅ワークで家で過ごす時間が増え、動きやすいリラックスウェアをいつも着ていることもあると思います。

●お気に入りのカットソーを手放した

私自身、好きだった胸元のあいたカットソーを手放しました。ずっと上着で隠して着ていたのですが、着まわしづらくて結局使わなくなったのです。

若い頃は平気だった露出の高い服も、50代の今では「防寒」と「安心感」が最優先。自分に緊張感を与える服は役割を終えた気がしています。こんなふうに、以前は着ていた服も、年齢を重ねるうちに出番がなくなることがあると実感しました。

50代になり、服を手放す罪悪感がなくなった

「せっかく買ったのに、高かったのに」という罪悪感で服を捨てられないこともありました。ですが、その悩みは時間が解決してくれました。

40代の自分を輝かせてくれた服でも、50代になって袖をとおしてみると「もう今の私には必要ないな」と客観的に見られる瞬間がやってきます。50代らしい美や落ち着きを感じさせてくれる服がありますから、それに替えていくのは当然のこと。

●今の私にふさわしい服を選び直す

「似合わなくなった」のではなく「今の私にはもっとふさわしいものがある」と考え、お世話になった服を手放していきます。加齢は、執着を捨てるための心強い味方になってくれました。

手放しにくい服は「1年ほど寝かせて」様子見

どうしても迷う服は、無理に今すぐ捨てる必要はないと思っています。おすすめしたいのが「保留ボックス」の活用です。

まずは着ないけれど捨てられない服を段ボールなどに入れます。わが家ではクローゼットから出して、視界に入らない場所へ保管しています。次に、その箱に「〇年〇月まで」とマジックペンで半年から1年後の期限を書き込みます。

そして期限がきたら中身を再確認してみます。その期間中に一度も思い出さなかったり、「やっぱり着たいな」と思わなければ、その服の手放しどきです。

●引っ越しが強制仕分けのきっかけに

過去に何度か引っ越しをしましたが、それが「着る服と着ない服との強制仕分け」になった気がします。たとえすぐに処分できなくても、今着ないものを「捨て候補」にするだけでOK。クローゼットに余裕が生まれ、毎日の服選びがラクになりました。

年齢を重ねて着る服が変わるのは自然なこと。今着ない服はだんだんと手放して、鏡を見るのが楽しくなるクローゼットを目指してみませんか？ 捨て活のアイデアに役立てば幸いです。