GENSEI×あさぎーにょ “⾻格を⽣かした”チークフル活⽤メイク＆美容対談！

メイクの⼒を活⽤し、コンプレックスをその⼈の魅⼒として輝かせる⽅法をお伝えしてきた本連載もついに最終回に。フィナーレを飾るゲストは、GENSEIさんの朝活仲間でもあるポップクリエイターのあさぎーにょさん。本⼈が悩みだと語る中顔⾯をコンパクトに魅せるメイク術を伝授しつつ、独⾃の美意識を持つ⼆⼈ならではの美容トークもお届けします！

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コンプレックスを味方にして、その人の顔立ちや個性を生かしたメイクを得意とするGENSEIさん。そんなGENSEIさんがメイクを通してゲストの新たな美しさの“GEN石”を見つける連載を本誌＆Webで掲載中！ ゲストのお悩みに応えるGENSEIメイクは、あなたのお悩みやモヤモヤもきっと晴らしてくれるはず！

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GENSEIメイクの感想は？

あさぎーにょさん

私は顔⽴ちがシンプルな分、のっぺりして⾒えがちで。普段は暗めの⾊でシェーディングを⼊れているけれど、そこだけ悪⽬⽴ちしてケバく⾒えちゃうことも。今回のメイクは濃くないのにしっかりメリハリが出ていて、すごいなって思いました。

GENSEIさん

今回はチークを使って⾻格づくりをしてみました。メイクの⾊みを統⼀すると、顔なじみがすごく良くなるんです。

あさぎーにょさん

ピンクを使うと膨張して⾒えそうだけど、ちゃんと引き締まってる！

GENSEIさん

ピンクチークで陰影を作る時は、くすみ発⾊を選ぶ点がポイント。あとは、⼊れる場所もかなり重要！ フェイスラインや⿐筋はもちろん、⿐先や⼈中、上まぶたやあご先にもうっすら影を仕込んで、全体のバランスをとりながら引き締めてます。

あさぎーにょさん

上まぶたに塗るのはどういう効果があるの？

GENSEIさん

まぶたと⿐筋に陰影をつけることで奥⾏きが⽣まれて、⾻格ごと⽬を⼤きく⾒せることができるんだよね。アイラインやアイシャドウで強調すると派⼿になりすぎちゃう⼈は、⾻格を意識するのがオススメ。

あさぎーにょさん

引き締めるだけじゃなくて、ふわっと広げることもできるんだ！ 気になってた⽬元や⼩⿐のくすみもキレイになっているけど、どんなものを使うといいの？

GENSEIさん

カラーコンシーラーを使い分けてみて。⽬の下のくすみにはオレンジ、⼩⿐の⾚みにはグリーンが◎。あと、最近私がハマっているのが⽩のコンシーラー。⽬の下から頬のビューティーゾーンに塗ると、ハイライト効果でメリハリが出るの。

あさぎーにょさん

GENSEIくんのメイクって本当に繊細！ 以前メイクをしてもらった時はゴージャスな雰囲気だったけど、今回は柔らかな感じで楽しかったな。

GENSEIさん

あさぎーにょちゃんは顔⽴ちがスッキリしているから、いろんなメイクが似合うよね。可能性が無限⼤で、ヘアメイクとしてはとってもやりがいがあるモデルさんの⼀⼈。

あさぎーにょさん

すごく嬉しい♡

スキンケアのこだわりからポーチの中身まで！

それぞれのスキンケアのこだわり

GENSEIさん

私たちが知り合ったのって、1年くらい前だっけ？ お互いの出演作品を観ていたことからやり取りするようになって、パリで⼀緒に朝ごはんを⾷べたことも。

あさぎーにょさん

“時間を有意義に使いたいから、朝活しよう”って話になったんだよね（笑）。GENSEIくんって誰に対しても壁がなくて、⼦供みたいに無垢でキュート。それでいて、客観的な視点で的確なアドバイスをしてくれるのも嬉しい。私たち、美容トークも結構するよね。

GENSEIさん

そうだね。おすすめのパックをいただいたり、いいものを⾒つけたら報告しあったり。あさぎーにょちゃんの美容のルーティンって？

あさぎーにょさん

お⾵呂から上がったら体を拭くより先に保湿をしたいから、バスローブが必須なんだよね。スキンケアは新しいものをいろいろ使うのが好きで、逆に“コレ！”と決めているものがなくて。唯⼀のこだわりと⾔えるのは、どんなに寒い冬でも真⽔で顔を洗うこと。熱ダメージが怖いから、お⾵呂でも絶対に顔にお湯がかからないようにしてるの。

GENSEIさん

私とかなり近いかも。お⾵呂上がりに即スキンケアを始めるし、刺激や雑菌が怖いからタオルで拭かずにペーパーで⽔気をオフすることを徹底してる。あとは、スキンケアの種類をたくさん揃えているところも⼀緒。肌の状態は毎⽇違うから、いろんなテクスチャーのものを使い分けることが安定させる秘訣だと思う。

あさぎーにょさん

なるほど。美容の成分とか技術ってどんどん新しいものが登場するから、キレイになれる可能性がさらに広がりそう。GENSEIくんが今、注⽬している成分ってある？

GENSEIさん

個⼈的に、ナイアシンアミドとPDRNが⼊っているスキンケアが好き。肌って洗顔後が⼀番繊細だから、最初に塗布するものは丁寧に選ぶようにしてる。

あさぎーにょさん

たしかに。私は肌表⾯の菌を育てる導⼊部溶液を使ってるよ。今のところかなりいい感じ！

ポーチの中、見せてください！

GENSEIさん

このポーチは、〈ニコアンド〉と『ボーイフレンド』のコラボアイテム（笑）。職業柄ハンドクリームが必須なんだけど、イチオシは〈NONFICTION〉の「インザシャワー」。ベタベタしないし、⾹りもめっちゃいい！ リップは中国コスメの〈colorkey〉を愛⽤。ちょっとレンガっぽいカラーで、⾊持ちもいいの。保湿⼒が⾼くてUVカット効果もある〈Dr.G〉の「レッドブレミッシュUVレイヤリングリップエッセンス」も、必ず持ち歩いているもののひとつ。2⾊あって、02は⾃然な⾎⾊感が出るコーラルカラー。

あさぎーにょさん

私のポーチ選びは機能性重視で、これは中⾝が⼀気に⾒渡せる点が最⾼（笑）。最近の愛⽤コスメでいうと、まず外せないのが〈ドリス ヴァン ノッテン〉のリップスティック。パッケージが可愛すぎる上に、どんな服にでも合わせやすいカラーなの。〈Le Labo〉の「THÉ NOIR 29」はとんでもなくいい匂いで、妖精になった気がするくらいすっごく軽やかなんだよね。あとは、〈ケープ〉の「FOR ACTIVE 前髪ホールドマスカラ」も私のヘアメイクに⽋かせないアイテム。アホ⽑もフィックスできるし、前髪の内側がうねっちゃう⼈にもオススメ。私は部屋の⾄る所にこれを置いてるよ（笑）。

GENSEIさん

それ、めっちゃいい！ アイテム以外のビューティートレンドで⾔うと、最近は今回ご紹介した⾻格メイクをもっと広めていきたいと思っていて。これまでは眉やシェーディングで⾻格を強調する⼈が多かったけれど、チークで陰影を出す⽅法を流⾏させるのが今の⽬標。

あさぎーにょさん

流⾏ると思う！ GENSEIくんと私に共通しているメイクトレンドといえば、紫じゃない？ ライラックやパープルが最近気になっているんだけど、メイクで使うのはなかなか難しくて…。上⼿に取り⼊れられるようになりたい。

GENSEIさん

雰囲気的に、あさぎーにょちゃんはブルベとイエベのどっちの⾊みも似合うと思うよ。

美容で大切にしていること

GENSEIさん

あさぎーにょちゃんが、美容において⼤切にしていることは？

あさぎーにょさん

私は“ワクワクを抱きしめよう”っていうメッセージを軸に活動しているから、美容に関しても、より良いものや興味があることにどんどんチャレンジしていくのがモットーかな。

GENSEIさん

素敵！ 私はマインドだとかテンションを安定させることを⼼がけてる。⼼⾝ともに健やかでいることってすごく⼤切だけど、難しい時もあって。だるさを感じる時や落ち込んだ時に取り⼊れているのが、体を温めること。湯船に浸かったり、温かい飲み物を飲んだり…。胃腸もそうだけど、温めるといい感じに回復できるんだよね。

あさぎーにょさん

わかる〜。私も⽩湯やハーブティーをよく飲んでる。私ね、以前めっちゃ肌が荒れたことがあって。その時はすごく⾟かったけど、⾃分に向き合うきっかけになったんだよね。“ストレスが原因かもしれないから、⽣活を⾒直してみよう”と考えたことで、美容に対するモチベーションも上がった。だから、落ち込んでる時こそ⾃分を⾒つめるいい機会だと思うことにしてるよ。

GENSEIさん

その通り！ ⾃分を⾒つめて深く知ると、流⾏りだけじゃなくて本当に⾃分に合うものがわかってくるはず。そうすると、コスメを選ぶことや美容に取り組むことが、さらに楽しくなると思うな。

GENSEIさんより、読者のみなさまへ

この連載では、メイクを通してお悩みにアプローチする⽅法をお伝えしてきました。私がヘアメイクをしながら感じるのは、⾃分の顔の中で“ここは好きだな”と感じることができるパーツが誰でもひとつはあるということ。⾃分のGEN⽯ポイントがわからない⼈は、周りの⾔葉に⽿を傾けてみて。「肌がキレイ」とか「⽬が素敵」と⾔われたら、素直に受け⽌めて、そこを最⼤限に輝かせる⽅法を探しましょう。

メイクはただ顔を彩るだけではなく、⾃分のテンションを⾼めてくれるもの。みなさんには、それを忘れずにいてほしいなって思います。

あさぎーにょ

“ワクワクを抱きしめよう”をテーマに、⼈々の⽇常をポップに彩るポップクリエイター。YouTubeやSNSでの発信を軸に、ファッション・ビジュアル・空間表現などの多⾓的なクリエイティブを通して、あたたかい世界の実現を⽬指している。Instagram

GENSEI

ゲンセイ 1989年生まれ、台湾出身のヘアメイクアーティスト。2024年にNetflix恋愛リアリティシリーズ『ボーイフレンド』でブレイク。品のあるメイクを得意とし、雑誌や広告、著名人のヘアメイクを多数手がける。Instagram