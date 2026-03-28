60代スマホの使い方！知っておくと便利「スマホの道具箱」コントロールセンターって？

音量や明るさの調整、アラームの設定など、よく使う操作も毎回「設定」を開くのはちょっと面倒。もっと手軽に操作できたらいいのに、と思うことはありませんか？

そんなときに便利なのが、「コントロールセンター（Androidはクイック設定パネル）」。今回は、その便利機能の使い方をご紹介します。

コントロールセンターって？

iPhoneでは「コントロールセンター」、Androidでは「クイック設定パネル」という画面を知っていますか？ 音量や画面の明るさ、文字の大きさ、QRコードの読み込みなど、よく使う機能を集めた、いわば「スマホの道具箱」です。

「文字を大きくしたい」「画面をもっと明るくしたい」というとき、わざわざ「設定」アプリを開いて該当メニューを探さなくても、この画面を出せばサッと変更や操作ができ、とても便利です。活用している人が意外に少ないようですが、慣れるととても便利なので、ぜひ覚えておきましょう。

【iPhone】コントロールセンターの出し方

ホーム画面の右上から下へスワイプ。

注意：中央から下にスワイプすると「通知センター」が表示される。

❶ インターネットの設定

❷ 音量調節

❸ 明るさ調節

❹ 自動回転ロックの切り替え

❺ QRコードの読み取り

❻ 文字の大きさ調節

❼ ライトのオン・オフ

❽ タイマーやアラームの設定

❾ 計算機

❿ カメラ

表示できる機能を追加するには？

コントロールセンターの左上にある「＋」アイコンをタップします。画面下に出る「＋コントロールを追加」をタップすると、コントロールセンターに追加できる機能の一覧が表示されるので、追加したいアイコンをタップします。

【Android】クイック設定パネルの出し方

ホーム画面を上から下へスワイプ。その画面（クイックパネルA）からさらに下へスワイプするとクイックパネルBが表示される。

❶ インターネットの設定

❷ ライトのオン・オフ

❸ 自動回転ロックの切り替え

❹ QRコードの読み取り

❺ タイマーやアラームの設定

❻ ページの切り替え

表示できる機能を追加するには？

クイック設定パネルの右下にある「鉛筆」アイコンをタップします。「編集」画面が表示され、機能の一覧が表示されるので、追加したい機能を長押ししながら上方向にドラッグします。

コントロールセンターを使えば、毎日の操作がぐっとラクに。気になったら、さっそく活用してみてくださいね。

教えてくれたのは……川島玲子さん

パソコン講師として20年間で1万人以上に教えた後、YouTube「いなわくTV」を開設し、登録者数40万人以上の人気チャンネルに。企業研修やオンライン講座、各種メディアにてICT講師としても活躍。著書に『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』（小社）など。

『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』

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（オレンジページ刊 『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』より）