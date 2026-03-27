CUTIE STREET「Mカ」歌詞変更部分＆韓国語が話題「素敵な計らい」「天才的」
【モデルプレス＝2026/03/27】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が26日、韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）に初出演。「かわいいだけじゃだめですか？」を韓国語バージョンで披露し、歌詞変更部分が話題になっている。
【写真】「Mカ」エンディング妖精を務めたCUTIE STREETメンバー
同グループは代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」を韓国語バージョンでパフォーマンス。「時は戦国 小野小町も 多分本気出してた」という歌詞は「古代ギリシャ神話 アフロディーテも 多分本気出してた」に、「ここは原宿 かわいいものが集まる…ってゆうことは『日本の中心！』」という部分は「きゅーすと入城 とても可愛い私たちが集まればそこがまさに流行の中心」に変更した。
日本語の歌詞をそのまま韓国語にするのではなく、韓国でのパフォーマンスに合わせて歌詞を変更したことに「素敵な計らい」「天才的」「グローバルに対応していてすごい」「素晴らしいパフォーマンスだった」などと反響が寄せられている。
同番組は韓国の音楽専門チャンネル・Mnetで毎週木曜日の夕方6時に放送されているカウントダウン方式の公開音楽番組。“Mカ（エムカ）”の愛称で親しまれ、2011年には堂本光一が出演しており、最近ではJO1やINI、YOASOBI、ONE OR EIGHT、Snow Manなど日本でも人気のアーティストたちも登場している。
なお同グループは28日・29日に韓国での単独公演「CUTIE STREET Live in Korea 2026」を開催予定。本公演でのパフォーマンスにも期待が高まっている。（modelpress編集部）
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◆CUTIE STREET「Mカ」で歌詞変更
同グループは代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」を韓国語バージョンでパフォーマンス。「時は戦国 小野小町も 多分本気出してた」という歌詞は「古代ギリシャ神話 アフロディーテも 多分本気出してた」に、「ここは原宿 かわいいものが集まる…ってゆうことは『日本の中心！』」という部分は「きゅーすと入城 とても可愛い私たちが集まればそこがまさに流行の中心」に変更した。
同番組は韓国の音楽専門チャンネル・Mnetで毎週木曜日の夕方6時に放送されているカウントダウン方式の公開音楽番組。“Mカ（エムカ）”の愛称で親しまれ、2011年には堂本光一が出演しており、最近ではJO1やINI、YOASOBI、ONE OR EIGHT、Snow Manなど日本でも人気のアーティストたちも登場している。
◆CUTIE STREET、韓国単独公演に期待高まる
なお同グループは28日・29日に韓国での単独公演「CUTIE STREET Live in Korea 2026」を開催予定。本公演でのパフォーマンスにも期待が高まっている。（modelpress編集部）
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