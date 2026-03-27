平良達郎、日本人初のUFC王者へ「一番強い自分を見せられる」侍ジャパンから感じた“日の丸の重み”と覚悟【インタビュー】

平良達郎、日本人初のUFC王者へ「一番強い自分を見せられる」侍ジャパンから感じた“日の丸の重み”と覚悟【インタビュー】