スヌーピーがひと足先に夏を満喫!?「かまわぬ」の新作コラボ手ぬぐい＆うちわが登場
日本の伝統文化に基づいたものづくりを行う「かまわぬ」から、スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボシリーズ第9弾が登場！2026年3月18日より発売された新たなコレクションのテーマは「夏のおでかけ」。1年でもっともアツい季節を待ち侘びるあなたにこそ、いち早く手に入れて欲しいラインナップだ。
【写真】スヌーピーがデザインされた「かまわぬ」のコラボ第9弾アイテムを見る
■伝統的な染色技法「注染(ちゅうせん)」で染め上げた手ぬぐいは8種類
[/HEAD]夜空に打ち上がる花火やマリンレジャーなど、夏らしいモチーフが描かれた「手ぬぐい」(各1760円)は、新柄が8種類登場。新柄の「すいか」は1枚絵のようなレイアウトで、縦長の額縁に収めるアートとして楽しむこともできる。
[HEAD]新柄の手ぬぐいが使われたコンパクトなうちわは全4種類
たて約27.5センチ、幅約18センチの「豆団扇」(各1760円)は、新柄の手ぬぐいのうち、「大波でサーフィン」「グレープフルーツ」「リゾート」「ウッドストックがいっぱい」の4柄を使用。コンパクトなサイズ感で持ち歩きやすく、風情を感じさせながら手軽に涼を取れるアイテムだ。
「手ぬぐい」は「かまわぬ」の直営店(代官山店、原宿店、立川店、名古屋店、浅草店)全店および取扱店のほか、オンラインストア、楽天市場店で販売中。「豆団扇」は4月17日(金)より発売される。
夏のおともにぜひゲットして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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[/HEAD]夜空に打ち上がる花火やマリンレジャーなど、夏らしいモチーフが描かれた「手ぬぐい」(各1760円)は、新柄が8種類登場。新柄の「すいか」は1枚絵のようなレイアウトで、縦長の額縁に収めるアートとして楽しむこともできる。
[HEAD]新柄の手ぬぐいが使われたコンパクトなうちわは全4種類
たて約27.5センチ、幅約18センチの「豆団扇」(各1760円)は、新柄の手ぬぐいのうち、「大波でサーフィン」「グレープフルーツ」「リゾート」「ウッドストックがいっぱい」の4柄を使用。コンパクトなサイズ感で持ち歩きやすく、風情を感じさせながら手軽に涼を取れるアイテムだ。
「手ぬぐい」は「かまわぬ」の直営店(代官山店、原宿店、立川店、名古屋店、浅草店)全店および取扱店のほか、オンラインストア、楽天市場店で販売中。「豆団扇」は4月17日(金)より発売される。
夏のおともにぜひゲットして！
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