日本の伝統文化に基づいたものづくりを行う「かまわぬ」から、スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボシリーズ第9弾が登場！2026年3月18日より発売された新たなコレクションのテーマは「夏のおでかけ」。1年でもっともアツい季節を待ち侘びるあなたにこそ、いち早く手に入れて欲しいラインナップだ。

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「PEANUTS」×「かまわぬ」コラボ第9弾が登場


■伝統的な染色技法「注染(ちゅうせん)」で染め上げた手ぬぐいは8種類

[/HEAD]夜空に打ち上がる花火やマリンレジャーなど、夏らしいモチーフが描かれた「手ぬぐい」(各1760円)は、新柄が8種類登場。新柄の「すいか」は1枚絵のようなレイアウトで、縦長の額縁に収めるアートとして楽しむこともできる。

「手ぬぐい」(各1760円)


インテリアに飾っても映える「すいか」


フレッシュな色使いの「グレープフルーツ」(手前)と淡いイエロー地の「ウッドストックがいっぱい」(左奥)


「注染(ちゅうせん)」は明治時代から続く日本独自の染色技法


[HEAD]新柄の手ぬぐいが使われたコンパクトなうちわは全4種類

たて約27.5センチ、幅約18センチの「豆団扇」(各1760円)は、新柄の手ぬぐいのうち、「大波でサーフィン」「グレープフルーツ」「リゾート」「ウッドストックがいっぱい」の4柄を使用。コンパクトなサイズ感で持ち歩きやすく、風情を感じさせながら手軽に涼を取れるアイテムだ。

「豆団扇」(各1760円)


「大波でサーフィン」


「グレープフルーツ」


「リゾート」


「ウッドストックがいっぱい」


「手ぬぐい」は「かまわぬ」の直営店(代官山店、原宿店、立川店、名古屋店、浅草店)全店および取扱店のほか、オンラインストア、楽天市場店で販売中。「豆団扇」は4月17日(金)より発売される。

夏のおともにぜひゲットして！

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