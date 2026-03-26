橋本環奈、韓国アイドル風メイクで印象ガラリ「可愛さレベチ」「綺麗すぎて見惚れる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の橋本環奈が3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国アイドル風メイクを公開した。
【写真】27歳月9主演女優「可愛さレベチ」“盛り盛り”韓国アイドル風メイク
投稿で「実はドラマ撮影終わって、韓国行ってました」と明かした橋本。「ほんと全然写真撮らなすぎて、、りっちゃん（川栄さん）とも撮りたかった」「喋りすぎた。笑」と女優の川栄李奈との交流を振り返った。
また「次の日は朝から風ちゃんと遊んだ」「韓国アイドルメイク体験楽しかったね〜 盛り盛り」と記し、元宝塚歌劇団星組のトップ娘役で女優の妃海風とのメイク後の2ショットを公開。透明感のある肌にぷっくりとした涙袋、束感のあるまつ毛など、より大人っぽいメイク姿を披露したほか、舌を出しピースサインをするお茶目なショットも載せている。
この投稿は「ビジュ最強」「印象変わりますね」「めちゃくちゃ似合ってる」「可愛さレベチ」「綺麗すぎて見惚れる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳月9主演女優「可愛さレベチ」“盛り盛り”韓国アイドル風メイク
◆橋本環奈「盛り盛り」の韓国アイドル風メイク披露
投稿で「実はドラマ撮影終わって、韓国行ってました」と明かした橋本。「ほんと全然写真撮らなすぎて、、りっちゃん（川栄さん）とも撮りたかった」「喋りすぎた。笑」と女優の川栄李奈との交流を振り返った。
◆橋本環奈の投稿に「可愛さレベチ」と反響
この投稿は「ビジュ最強」「印象変わりますね」「めちゃくちゃ似合ってる」「可愛さレベチ」「綺麗すぎて見惚れる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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