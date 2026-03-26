『僕のヒーローアカデミア』の緑谷出久を演じてほしい俳優ランキング！ 2位は「北村匠海」、1位は？
生まれつき“無個性”だった主人公・緑谷出久（みどりやいずく／デク）は、人を救おうとする意志が人一倍強いヒーロー精神の持ち主。幼なじみで天才的な爆豪勝己に対して、オールマイトから“個性”ワン・フォー・オールを受け継いだあとも努力型で真っすぐな言動が仲間の心を動かします。
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の緑谷出久を演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位は、北村匠海さん。デクのようなヒーロー役と言えば、人気漫画が原作の実写映画『東京リベンジャーズ』シリーズで主人公・花垣武道役を演じ、情に厚くて涙もろい、仲間思いで真っすぐな主人公を熱演しているほか、Netflix配信の『幽☆遊☆白書』では 主演・浦飯幽助役を演じています。
回答者からは、「気弱だけどひたむきな感じが合っているから」（40代女性／神奈川県）、「主人公顔だし、弱いと強いのギャップが似合う」（30代女性／東京都）、「オドオドした弱そうな感じも優しい感じも似合うと思います」（40代女性／奈良県）、「東京リベンジャーズや悪い夏ではヘタレだけど立ち向かっていく姿が胸打たれました。強そうには見えないからこそ合ってると思います！」（30代女性／奈良県）などの声がありました。
1位は、神木隆之介さん。人気漫画が原作の実写映画『3月のライオン』では、孤独な若い棋士の葛藤を演じ、『るろうに剣心』シリーズの瀬田宗次郎役では驚異的なアクションシーンを披露しています。子どものような純真さで研究に執念を燃やす植物学者・槙野万太郎を演じたNHK連続テレビ小説『らんまん』や声優として主演を果たした『君の名は。』や『サマーウォーズ』など、繊細さと強さを併せ持つ役柄を数多くこなしています。
回答者からは、「気弱そうな線の細さとまっすぐな印象がデクっぽいから」（30代女性／茨城県）、「繊細さや誠実さを表現できる演技力がある。 内面の葛藤や成長を丁寧に演じられそう」（20代女性／神奈川県）、「真面目な努力家から英雄へと成長する目の輝きと表現力があるから」（30代女性／北海道）、「気が弱い部分やいざとなると強くなる部分まで演じてくれそうです」（50代女性／広島県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の緑谷出久を演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
2位：北村匠海／42票
2位は、北村匠海さん。デクのようなヒーロー役と言えば、人気漫画が原作の実写映画『東京リベンジャーズ』シリーズで主人公・花垣武道役を演じ、情に厚くて涙もろい、仲間思いで真っすぐな主人公を熱演しているほか、Netflix配信の『幽☆遊☆白書』では 主演・浦飯幽助役を演じています。
回答者からは、「気弱だけどひたむきな感じが合っているから」（40代女性／神奈川県）、「主人公顔だし、弱いと強いのギャップが似合う」（30代女性／東京都）、「オドオドした弱そうな感じも優しい感じも似合うと思います」（40代女性／奈良県）、「東京リベンジャーズや悪い夏ではヘタレだけど立ち向かっていく姿が胸打たれました。強そうには見えないからこそ合ってると思います！」（30代女性／奈良県）などの声がありました。
1位：神木隆之介／46票
1位は、神木隆之介さん。人気漫画が原作の実写映画『3月のライオン』では、孤独な若い棋士の葛藤を演じ、『るろうに剣心』シリーズの瀬田宗次郎役では驚異的なアクションシーンを披露しています。子どものような純真さで研究に執念を燃やす植物学者・槙野万太郎を演じたNHK連続テレビ小説『らんまん』や声優として主演を果たした『君の名は。』や『サマーウォーズ』など、繊細さと強さを併せ持つ役柄を数多くこなしています。
回答者からは、「気弱そうな線の細さとまっすぐな印象がデクっぽいから」（30代女性／茨城県）、「繊細さや誠実さを表現できる演技力がある。 内面の葛藤や成長を丁寧に演じられそう」（20代女性／神奈川県）、「真面目な努力家から英雄へと成長する目の輝きと表現力があるから」（30代女性／北海道）、「気が弱い部分やいざとなると強くなる部分まで演じてくれそうです」（50代女性／広島県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)