飲みの席で「ミス」を指摘！「あなた先輩なんだから気をつけて」上司が説教を始めた!?「今日って飲み会だよね？」【インタビュー】
初めて職場の飲み会に参加したら、上司から「後輩のチェックを怠るな！」とお説教が始まって…？こんな飲み会は行きたくない、クマ(@cumacuma_cuma)さんの『会社の飲み会は、仕事の内？』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】飲み会で「お説教!?」
■今日って「飲み会だよね？」
職場の飲み会。今までタイミングが合わず、一度も参加したことがなかった。鈴木は、飲みの席はあまり得意好きではなかったが、「コミュニケーションも大事だし、一度は出席しておこう」と、初めて出席。仲間と楽しく飲んでいると上司から「ところで…」とあるものを渡された。
それは、仕事中の伝票。堺さんがミスをした経緯を伝えられ、「あなた先輩なんだから、気をつけてあげないと」と、注意された。そこからは上司の「接客業とはどういうものか？」について語られ、まるでお説教な状態に「今日って飲み会だよね!?」と、思う鈴木。
業務外に聞きたくもない仕事の話をされ、テンションはダダ下がり。「3000円も払ってこれかよ！仕事中に言えよ!!」と内心で悪態をつく。延々と続いたお説教の最後に上司から「気をつけてね！」と言われるも、「職場の飲み会には参加しないように気をつけます♡」と、毒づくオチがつく。若手が「予定があって」「やめておきます」と断られてしまうのは、このような理由があるからかもしれない。
作者のクマさんも「私も飲み会で上司にお説教、いえありがたい訓示をいただいたことがあります(笑)。」と話す。「漫画のラストは主人公の鈴木が『推しの配信を観ながら、楽しいお酒を飲む』という場面で終わります。 これは、『会社だけがコミュニティではない』『会社の飲み会に参加しない若い世代が、飲みニケーションを全くしないわけでない』楽しい飲み会のほうを選んでいるだけだよ、というメッセージを込めました」と話す。
「リアルの社会は厳しいものです。『物語の中でくらい幸せになってほしい』と思いながら、できるだけハッピーエンドか希望をもてる形で終わらせるよう心がけて漫画を描いています」(クマさん)。
若者が「コミュニケーションも大事だし」と勇気を出して参加した飲み会。上司側も「楽しめる場づくり」を意識すると、飲み会がもっとよいものになりそうだ。
取材協力：クマ(@cumacuma_cuma)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】飲み会で「お説教!?」
■今日って「飲み会だよね？」
職場の飲み会。今までタイミングが合わず、一度も参加したことがなかった。鈴木は、飲みの席はあまり得意好きではなかったが、「コミュニケーションも大事だし、一度は出席しておこう」と、初めて出席。仲間と楽しく飲んでいると上司から「ところで…」とあるものを渡された。
それは、仕事中の伝票。堺さんがミスをした経緯を伝えられ、「あなた先輩なんだから、気をつけてあげないと」と、注意された。そこからは上司の「接客業とはどういうものか？」について語られ、まるでお説教な状態に「今日って飲み会だよね!?」と、思う鈴木。
業務外に聞きたくもない仕事の話をされ、テンションはダダ下がり。「3000円も払ってこれかよ！仕事中に言えよ!!」と内心で悪態をつく。延々と続いたお説教の最後に上司から「気をつけてね！」と言われるも、「職場の飲み会には参加しないように気をつけます♡」と、毒づくオチがつく。若手が「予定があって」「やめておきます」と断られてしまうのは、このような理由があるからかもしれない。
作者のクマさんも「私も飲み会で上司にお説教、いえありがたい訓示をいただいたことがあります(笑)。」と話す。「漫画のラストは主人公の鈴木が『推しの配信を観ながら、楽しいお酒を飲む』という場面で終わります。 これは、『会社だけがコミュニティではない』『会社の飲み会に参加しない若い世代が、飲みニケーションを全くしないわけでない』楽しい飲み会のほうを選んでいるだけだよ、というメッセージを込めました」と話す。
「リアルの社会は厳しいものです。『物語の中でくらい幸せになってほしい』と思いながら、できるだけハッピーエンドか希望をもてる形で終わらせるよう心がけて漫画を描いています」(クマさん)。
若者が「コミュニケーションも大事だし」と勇気を出して参加した飲み会。上司側も「楽しめる場づくり」を意識すると、飲み会がもっとよいものになりそうだ。
取材協力：クマ(@cumacuma_cuma)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。