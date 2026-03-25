YSL BEAUTY新作リップ誕生♡“ふわじゅわ”質感で叶える水彩ヌードメイク

唇にふれた瞬間、思わずときめく新感覚♡YSL BEAUTYから、“ふわじゅわ”という新しい質感のリップが誕生します。ツヤでもマットでもない、ぼかしてにじむような水彩ヌードカラーが魅力。まるで内側から色づくような血色感で、自然なのにどこかセンシュアルな印象に導いてくれます。日常にも特別な日にも寄り添う、新時代のリップ体験をチェックしてみてください♪

新感覚“ふわじゅわ”質感とは

これまでにない“ふわじゅわ”質感は、YSL独自の水分・ブラーテクノロジーによって実現。

オイルブラー成分2が縦じわや輪郭を自然にぼかしながら1、ウォーター・ボム・コンプレックスがうるおいをキープします。軽やかな塗り心地なのに、ふっくらとした*1唇を演出。

乾燥や厚塗り感から解放され、ありのままの美しさを引き出してくれるのが魅力です。

*YSLにおいて

*1 メイクアップ効果による

*2 グリセリン(保湿成分),シリカ,ジメチコン/ビニルジメチコンクロスポリマー(整肌成分)

*3 ヒアルロン酸Na(保湿成分)

*4 グルコマンナン(整肌成分)

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水彩ヌードカラーで叶う旬顔

計算されたカラーピグメントによって、透け感のある水彩のような発色を実現。肌なじみの良いミュートトーンで、どんな肌色にも自然に溶け込みます。

例えば、#1「UNDRESSED PINK」はセンシュアルなピンクヌード、#44「NUDE LAVALLIÈRE」は上品なミルキーピンク、#7「ILLICIT NUDE」は深みのあるローズヌード。

重ねるほどに奥行きが増し、洗練された印象へ導きます。

*1 メイクアップ効果による

ライン使いで美しさを格上げ

「YSL ラブヌード リップスティック」は全10色、各5,500円(税込)。2026年4月3日(金)全国発売、3月25日(水)より公式オンライン・表参道で先行発売。

さらに「YSL ラブヌード リップ シェイパー」は全7色、各4,840円(税込)。輪郭を整えながら、ふっくらとした1フォルムを演出し、約12時間2美しい仕上がりをキープします。

リンクカラー設計で、統一感のあるリップメイクが簡単に完成します。

*1 メイクアップ効果による

*2 YSL調べ。個人差があります。

新しい自分に出会うリップ♡

“ふわじゅわ”という新たな質感と、水彩ヌードカラーの絶妙なバランスが魅力のYSL新作リップ。軽やかさと色気を両立した仕上がりは、毎日のメイクをワンランクアップさせてくれます。

ブラックベリーの香りとともに、五感まで満たされる贅沢なひとときも楽しめるのがポイント♡自分らしさを引き出す一本で、新しい魅力を見つけてみてください。