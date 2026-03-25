名古屋に悲報。今季加入の28歳ストライカーがトレーニング中に負傷。ここまで開幕から７戦連続で先発
名古屋グランパスは３月25日、マルクス・ヴィニシウスの負傷を発表した。
クラブによると、28歳のFWは21日に行なわれたトレーニング中に受傷。MRIとCT検査の結果、左脛の骨内果骨折と診断された。なお、加療期間は公表されていない。
今季にJ２のFC今治から加入したブラジリアンは、ここまでJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）の開幕から７試合すべてに先発出場していたが、直近の第８節・京都サンガF.C.戦（１−１/４PK５）はメンバーから外れていた。
現在WESTで５位につける名古屋にとって、ストライカーの離脱は痛手となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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