LEVEL∞、『リネージュ2M』推奨ゲーミングPC発売
ユニットコムは3月25日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から『リネージュ2M』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
LEVEL∞、『リネージュ2M』推奨ゲーミングPC発売
NCクロスプラットフォーム「PURPLE」を用いてPCでも利用できるオープンワールドRPG。モバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現したとしており、プレイスタイルに合わせて選べる制約のない多様なクラスを用意。1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを楽しめるという。
○LEVEL-R789-265F-TKX-L2M
LEVEL-R789-265F-TKX-L2M
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
フォームファクタ：404,800円
価格：ミドルタワー / ATX
○LEVEL-R789-265F-TKX-L2M
LEVEL-R789-265F-TKX-L2M
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core i7 プロセッサー 14650HX
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5060 Laptop GPU
ディスプレイ：15型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格：249,800円
LEVEL∞、『リネージュ2M』推奨ゲーミングPC発売
NCクロスプラットフォーム「PURPLE」を用いてPCでも利用できるオープンワールドRPG。モバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現したとしており、プレイスタイルに合わせて選べる制約のない多様なクラスを用意。1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを楽しめるという。
LEVEL-R789-265F-TKX-L2M
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
フォームファクタ：404,800円
価格：ミドルタワー / ATX
○LEVEL-R789-265F-TKX-L2M
LEVEL-R789-265F-TKX-L2M
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core i7 プロセッサー 14650HX
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5060 Laptop GPU
ディスプレイ：15型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格：249,800円