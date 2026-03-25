Snow Man岩本照、ミュージカルで「10キロ痩せることも」体作り明かす 三代目JSB岩田剛典「勉強になります！」【EXシアター有明オープニングラインナップ発表会】
【モデルプレス＝2026/03/25】テレビ朝日が3月27日、有明に開業する複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」内に、新劇場「EXシアター有明」が4月25日よりオープンする。これに先立ち、3月25日にはオープニングラインナップ発表会が行われ、Snow Manの岩本照や三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典らが登壇した。
【写真】大橋和也・寺西拓人・岩本照・岩田剛典ら豪華登壇
『モンティ・パイソンのSPAMALOT』で初のミュージカルに挑戦する岩田は、『タイムトラベラーズ・ワイフ』で主演を務める岩本に向けて「ライブとミュージカルでは、事前の準備の仕方に違いはありますか？ミュージカルだからこそ特別に意識していることがあれば教えてください」と質問。
これに岩本は「ミュージカルは何カ月も続く作品が多く、ライブとは違って消費カロリーが結構激しい」とした上で、「1日に食べる量や内容を計算して、体重が減らないように体力づくりとあわせて調整している」と回答。「公演が始まると10キロ前後痩せてしまうこともある。僕が痩せやすいというのもあるのですが」と明かした。
一方で「Snow Manのライブでは痩せない」とも語り、会場の笑いを誘う場面も。「9人でのパフォーマンスと、1人で臨むミュージカルでは違ってくるので…」と続け、「すみません、真面目な話になっちゃって」と照れ笑い。これに岩田は「いえいえ、勉強になります！」と応じ、尊敬のまなざしを向けた。
さらに岩本は「動きすぎると食べられなくなることもある」とし、食事量や栄養バランスを意識していることも説明。長期公演ならではの体調管理の重要性を語り、岩田も真剣な表情で聞き入っていた。
2003年に出版されたオードリー・ニッフェネガーの同名小説を原作とする本作は、ベストセラーを記録し、映画・ドラマ・ミュージカル化されるなど世界的に人気を博してきたラブストーリー。今年9月、EXシアター有明のオープニングラインナップとして日本初上演される。岩本は主演のヘンリー役を務める。
イギリスのコメディ集団・モンティ・パイソンによる映画「モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル」を原作にしたブロードウェイミュージカルで、トニー賞を受賞するなど世界的に人気を博した作品。日本では6年ぶり4度目の上演となる。主演のアーサー王役を岩田が務め、福田雄一作品で培ったコメディセンスを武器にミュージカルに初挑戦する。
EXシアター有明は、演劇やミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計を備え、華やかなラインナップで心躍る舞台の数々を生み出していく。今回のオープニングラインナップ発表会では、オープニングイヤーに上演される豪華作品が一挙に紹介された。
登壇したのは、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』より、演出の河原雅彦、W主演を務めるなにわ男子・大橋和也とtimelesz寺西拓人。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり、出演の古田新太。ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、翻訳・演出の小山ゆうな。ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』より、主演の岩本。『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より、演出の堤幸彦、W主演の上田竜也とTravis Japan川島如恵留。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香と主演の三浦宏規。ミュージカル『モンティ・パイソンのSPAMALOT』より、演出の福田、主演の岩田が駆けつけ、それぞれ作品への思いや新劇場への期待を語った。（modelpress編集部）
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◆岩本照、ミュージカルでの体作り明かす 岩田剛典も興味津々
『モンティ・パイソンのSPAMALOT』で初のミュージカルに挑戦する岩田は、『タイムトラベラーズ・ワイフ』で主演を務める岩本に向けて「ライブとミュージカルでは、事前の準備の仕方に違いはありますか？ミュージカルだからこそ特別に意識していることがあれば教えてください」と質問。
一方で「Snow Manのライブでは痩せない」とも語り、会場の笑いを誘う場面も。「9人でのパフォーマンスと、1人で臨むミュージカルでは違ってくるので…」と続け、「すみません、真面目な話になっちゃって」と照れ笑い。これに岩田は「いえいえ、勉強になります！」と応じ、尊敬のまなざしを向けた。
さらに岩本は「動きすぎると食べられなくなることもある」とし、食事量や栄養バランスを意識していることも説明。長期公演ならではの体調管理の重要性を語り、岩田も真剣な表情で聞き入っていた。
◆岩本照主演「タイムトラベラーズ・ワイフ」
2003年に出版されたオードリー・ニッフェネガーの同名小説を原作とする本作は、ベストセラーを記録し、映画・ドラマ・ミュージカル化されるなど世界的に人気を博してきたラブストーリー。今年9月、EXシアター有明のオープニングラインナップとして日本初上演される。岩本は主演のヘンリー役を務める。
◆岩田剛典主演「モンティ・パイソンのSPAMALOT」
イギリスのコメディ集団・モンティ・パイソンによる映画「モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル」を原作にしたブロードウェイミュージカルで、トニー賞を受賞するなど世界的に人気を博した作品。日本では6年ぶり4度目の上演となる。主演のアーサー王役を岩田が務め、福田雄一作品で培ったコメディセンスを武器にミュージカルに初挑戦する。
◆新劇場「EXシアター有明」4月25日に開場
EXシアター有明は、演劇やミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計を備え、華やかなラインナップで心躍る舞台の数々を生み出していく。今回のオープニングラインナップ発表会では、オープニングイヤーに上演される豪華作品が一挙に紹介された。
登壇したのは、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』より、演出の河原雅彦、W主演を務めるなにわ男子・大橋和也とtimelesz寺西拓人。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり、出演の古田新太。ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、翻訳・演出の小山ゆうな。ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』より、主演の岩本。『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より、演出の堤幸彦、W主演の上田竜也とTravis Japan川島如恵留。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香と主演の三浦宏規。ミュージカル『モンティ・パイソンのSPAMALOT』より、演出の福田、主演の岩田が駆けつけ、それぞれ作品への思いや新劇場への期待を語った。（modelpress編集部）
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