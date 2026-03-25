かに座（6月22日～7月22日生まれ）の2026年度上半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

2025年後半からスタートした 「12年に一度の幸運期」 は6月末まで継続します。

春先までは迷いとともに過ごしていた人も、そろそろビジョンは明確になっているはず。

6月末までは 「つかめるチャンスは全部つかむ」「叩ける門は全部叩く」 など、おのれのアグレッシブな魂を呼び起こすようなテンションで行動を起こしていきたいところです。

目がまわるような多忙期になるのは「正解」。

今のかに座に巡っている運をしっかり活かしている証拠ですから、ガンガン動いていきましょう。

おそらくですが、6月末までの1年間が「確かに幸運期だった」と感じられるのは、7月以降の1年です。

ただただ慌ただしく駆け回るだけのように感じていた日々にちゃんと意味があったのだと、現実が教えてくれます。

だからこそ、6月末までの多忙期は 「いかにやる気を萎えさせずにいるか」 はとっても大事。

「こんなことをやっても意味なんてないのでは」などと自分の頑張りを低く見積もらず、 「これもまたチャンス」 と自分を鼓舞していけるといいのではと思います。

ここ数年かけて改革してきた友人関係が、奮闘するあなたの味方をしてくれるでしょう。

【キャリア・仕事運】

妥協は無用。高い理想を追いかけて 。

キャリアにおける 「理想と現実のギャップ」 といかに向き合うかがこの時期のメインテーマ。

「理想はこうだけど、現実としては難しいよね」などと理屈で自分を納得させるのではなく、 「じゃあ、どうするか」 を真正面から考えるような出来事が起こるはずです。

特に4月中旬から5月中旬にかけては強気に動いてみたい時期。

難題とわかっていても、 無我夢中で食らいついていきたいテーマ が見つかる人は多そうです。

そんな熱意のなかに、 新たな使命 も見えてくるのかもしれません。

7月末以降はプレッシャーが軽減。環境に振り回されがちだった人も、自分のペースを取り戻していけるでしょう。

【対人関係・人間関係運】

たくさんの交流のなかで自分を磨く 。

6月末までは人間関係が大きく広がっていく時期。

人と会い、意見交換し、交流を持つこと は積極的にやっていったほうがいいでしょう。

夏以降は 「安定した人生を送るうえで、自分にとってベストなパートナー像」 が変化する予感も。

これはプライベートにおける配偶者や恋人のみならず、ビジネス上のパートナーにおいても同様です。世の中的によく言われる「素敵なパートナー像」とかけ離れていても、大切にしたいと思うものは貫いて。

なお、これとは別の流れとして、4月末以降は「心の闇」と決別することが人間関係にプラスの動きをもたらすこともありそうです。

ひた隠しにしてきた秘密や優越感、嫉妬などが、想定外の出来事によって「どうでもよくなる」暗示です。

【健康運】

この時期、もっとも意識を向けるべきはメンタルの健康でしょう。

仕事でプレッシャーを感じるのは 「期待されている証」 であり、あなたがたゆまぬ努力を続けている証明でもあります。

ただ、使命感ゆえに無理をしすぎると、心身をじわじわとすり減らしていくことにもなりかねません。

ときにはアルコールでハイになったり、美味しいもので気分転換したりすることも有効ですが、それが「一時しのぎにすぎない」のはあなたもわかっていますね。

過剰になる前に、 プレッシャーを解決する作戦 を考えていけたら素敵です。

【金運】

金運が好調なのは7月以降。

2025年後半から力を尽くしてきたことが功を奏し、収入アップや物質的な豊かさとして心を潤してくれそうです。

なお、金運は2027年7月下旬までブーストが掛かった状態が続きます。

お金を稼ぐ力を高めたり、大きな買い物を検討したりと、 健全な「欲」 を持つことで人生が豊かになりますから、ぜひ楽しみにしていてください。

きっと「ここまで、頑張ってきて本当によかった」と思えるはずです。

【恋愛運】

6月末までは期待が持てる好調期。

特に5月下旬から6月中旬までは星がもたらす追い風も倍増し、「いつ幸せになってもおかしくない」と言っていいほど豊かなムードとなっています。

人と会う機会も多い時期ですから、ストライクゾーンか否か、恋愛対象かどうかを問わず、 いろいろな人と接点 を持っておきたいところです。

ほか、9月中旬以降も有望。

ここでは積極性も増していくのでチャンスメイクはしやすいはずです。

【4月の運勢】

月の上旬は 視野を広げる絶好のチャンス 。

自分とは異なるバックボーンの持ち主と積極的に関わることでいいアイデアが生まれそう。

月の中旬以降はキャリアにおける 「挑戦の季節」 がスタート。

転職を検討している人は積極的に動いてチャンスをつかみましょう。

特に17日前後に起こる新たな動きは要注目と言えそうです。

月末、 心理的に大きな変化 が起こる予感も。不要な思い込みは手放してOKです。

【4月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 ココアブラウン 。

開運につながるアクションは、 人脈を広げる こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。