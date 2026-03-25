スロギーがリニューアル♡快適すぎるコットンインナーがさらに進化

毎日身につけるインナーだからこそ、心地よさにはこだわりたい。そんな女性たちに支持されている「スロギー」の人気シリーズが、この春リニューアルして登場しました。やさしい肌ざわりで人気のコットンシリーズが、さらに快適でデイリーに寄り添うデザインへと進化♡ナチュラルな美しさと機能性を兼ね備えた新作に注目です。

人気コットンシリーズが進化

「ZERO FeelⓇ COTTON」は、オーガニックコットンを使用した綿混素材で、やさしい肌ざわりが魅力のシリーズ。

今回のリニューアルではリブ素材を採用し、ナチュラルな見た目とさらっとした着用感を実現しました。吸水速乾性も備え、汗ばむ季節でも蒸れにくく、日常に寄り添う快適さを叶えてくれます。

無縫製でストレスフリーな着心地

接着技術を用いた無縫製仕様で、縫い目によるストレスを軽減。インナーラベルもプリントタイプにすることで、肌あたりのなめらかさを追求しています。

さらに、生地端は切りっぱなし仕様でアウターにひびきにくく、すっきりとしたシルエットに。取り外し可能なパッド付きで、自然なバストラインをキープしながら快適に過ごせます。

Rosem春の新作ランジェリー♡星のきらめきを纏うロマンティックな2色登場

豊富なラインナップ＆カラー展開

カラーはブラック、レモン、コーヒーシュガー、グレー、フレンチヌード、ブルーコーラルの6色展開。

サイズはN-TopがS～3L、BraletteがS～LL、BVがM～LL、HipsterがM・L、MaxiがM～3Lと幅広く用意されています。

価格はN-Topが4,180円（税込）～、Braletteが4,620円（税込）～、BVが6,930円（税込）、ショーツが2,200円（税込）～。ライフスタイルや好みに合わせて選べる充実のラインナップです。

毎日に寄り添う心地よさ♡

肌に直接触れるインナーこそ、心地よさと安心感を大切にしたいもの。リニューアルした「スロギー」は、やさしさと機能性を兼ね備え、日常をより快適に彩ってくれます♡

毎日のスタイルに自然になじむ一枚で、自分らしいリラックス時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。