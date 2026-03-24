3月24日 発表

任天堂は、Nintendo Switch 2専用サービス「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」において、「ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア」のプレイ中にエラーが発生し強制終了する不具合が起きていることを、任天堂サポートのXアカウントで明らかにした。

現在は解決に向けて調査を進めている。続報があり次第、同Xアカウントで報告するとしている。

なお、プレイ中にゲームが強制終了するとセーブデータが保存されないため、対象のプレーヤーはゲーム内の「中断メニュー」にある「どこでもセーブ」機能を使ってセーブするよう呼びかけている。

「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」の『ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア』をプレイ中に、エラーが発生し強制終了してしまうとのお問い合わせをいただいております。

現在、解決に向けて調査を進めております。続報があり次第、お知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。… - 任天堂サポート (@nintendo_cs) March 24, 2026

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