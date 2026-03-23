パワーパフ ガールズ「ガールズの休日」POPUP開催♡限定グッズ＆ノベルティも登場

ポップでキュートな世界観にときめく「パワーパフ ガールズ」のPOPUP STORE「ガールズの休日」が今年も開催決定♡福岡・大阪・東京の3都市を巡り、ここでしか出会えない限定アイテムや新作グッズが勢ぞろいします。ショッピングはもちろん、写真映えする空間も魅力的。心躍る“ガールズの休日”を体験してみて♪

注目の新作＆人気アイテム

会場には、先行発売のバッグやポーチをはじめ、ぬいぐるみチャームやスキンケア用品など幅広いラインナップが登場します。

新作刺繍バッグは赤と白の2色展開で、収納力も抜群。

ガールズの後ろ姿がデザインされたメッシュ素材のトートバッグは春らしい軽やかさが魅力です。

さらに、新色の靴下や、トレンド感のあるミュートカラーの“泣いてるガールズ”シリーズ、うさ耳シリーズのホワイトカラーなど、細部までこだわりが詰まったアイテムが揃います。

フィギュアやランダムマスコットも展開され、コレクション欲をくすぐるラインナップです。

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POPUPならではの楽しみ方

店内には新しくなったガールズたちの大きな風船が登場し、まるでアニメの世界に入り込んだような空間に♡お買い物だけでなく、写真撮影も楽しめるのが魅力です。

また、過去のPOPUPで完売した人気商品も再登場するため、ファンには見逃せない内容となっています。焼き菓子工房の商品も追加販売され、遊び心たっぷりの“ガールズの休日”を存分に満喫できます。

開催情報＆ノベルティ

「The Powerpuff Girls POPUP STORE『ガールズの休日』」は、福岡PARCO（2026年4月8日～4月26日）、LUCUA1100大阪（2026年5月1日～5月14日）、ルミネエスト新宿（2026年7月16日～7月26日）で開催。

お会計6,600円（税込）以上で、限定クリアポーチのノベルティが1点プレゼントされます（各店先着・数量限定）。今後の追加開催地にも期待が高まります。

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s26)

ときめきあふれる休日を♡

かわいいがぎゅっと詰まった「パワーパフ ガールズ」のPOPUPは、日常をちょっぴり特別にしてくれる場所。

お気に入りのアイテムを見つけたり、フォトスポットで思い出を残したりと、楽しみ方は自由自在です♡ガールズたちと過ごすような心ときめくひとときを、ぜひ体験してみてください♪